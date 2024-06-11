好食好事 建食農新創生態圈

當AI科技旋風席捲全台，世界的目光也投往台灣這個美麗之島，以農立國的台灣又該如何乘風而行創造新局？我認為要以「建構一個科技化的食農生態圈」為目標開始。

「好食好事」是台灣專注於飲食農業供應鏈，陪伴新創公司加速成長的新創加速器；累積七年新創輔導、海內外交流經驗，我們看見人工智慧（AI）在亞太農業和食品產業具有強大的市場潛力。預測到2030年，亞太區智慧農業市場價值將達到69.68億美元，顯示AI科技在飲食供應鏈上，具有快速成長和廣泛應用的潛力。

台灣擁有資通訊優勢，科技力能成為驅動台灣食農產業的下一波動能。其中AI技術在食農供應鏈中的應用，包括精準農業、市場預測分析、替代性原料、物流最佳化，以及新品快速研發等，能實在幫助提高生產、研發效率，優化資源分配，並減少環境影響。

以今年入選好食好事加速器的新創團隊為例，「悠由數據」運用衛星遙測跟大AI生長模組預測，以及創新的SaaS平台，能超越肉眼盲點跟人工經驗不足的問題，大幅提高產能，獲得新加坡、澳洲等國際市場的肯定。另一家「奇點無限」透過數學最佳化和預測性分析技術，提升物流配送效率。這些都是很棒的科技團隊。未來，台灣如果能有更多具有科技力的新創團隊投入，相信將改寫台灣飲食農業供應鏈的風貌！

單打獨鬥的時代已經過去，擁有科技力的新創，再結合加速器的產業人脈、財務診斷、投資引薦、商機媒合、行銷拓展等面向協助，我們希望「用最快的速度，補足新創的不足，」協助新創團隊站穩創業每一步。

近幾年在走訪台灣各地的過程中，我也發現各地農業、食品、餐飲，及相關解決方案業者等逐漸出現「業者帶領業者」的新模式，彼此組成小型的組織或聯盟，新加入的夥伴在前輩的協助下可以快速請益該領域的專家，減少錯誤、加速成功，這都是令人振奮的改變。

我認為，食農生態圈的建構就是不同結點的串聯，如果將每個新創團隊都視為一個「連結點」，加速器提供平台跟機會，讓技術優勢不同的團隊相互串聯，當連結點變成短鏈，短鏈變長鏈，再成為多線的連結，逐漸把食農產業小網織成大網，就可能激盪出創新火花。

當前，在科技新創產業中常見的加速器概念，已落實國際的農業、飲食工業中。因此「好食好事加速器」今年將帶領台灣新創團隊前往印尼、新加坡、泰國食農科技加速器交流，盼創造更多商機與刺激。當網絡越來越完整綿密，就能為台灣形塑一個科技化的食農生態圈。

商品推薦