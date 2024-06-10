發現薇趨勢／從黃仁勳旋風談本質與價值

想以兩個近期台灣的熱門事件，談談「本質」與「價值」。

上周在南港展覽館登場的Computex 2024，可說是台灣科技界的盛事。眾多科技巨頭齊聚台灣，相關科技股大漲，科技發展成為產業顯學中的顯學。有新聞報導此活動，「整體規模盛況空前，甚至有超越美國 CES消費電子大展的趨勢」。

貿協董事長黃志芳表示：「CES 是消費電子大展，而 COMPUTEX 是資通訊產業大展，兩者層次不同。CES是消費終端產品，若沒有上游的資通訊產業就無法呈現終端，因此 COMPUTEX位居全球產業的關鍵位置。」

上面的說法只能說部分正確。每年在美國舉辦的CES展覽，雖然只是「消費性電子展」，但展會的層級在決定未來科技發展的走向，這也是為何今年初的展會現場共吸引了4,300家廠商。

我也實際參與了2023年美國CES展覽。當時展會主軸有電動車、智慧車、AR/VR/MR/XR裝置內容展示以及部分機器人應用場域，而今年以AI落地產品為主軸。如果把歷年的CES發展主軸拉出來，幾乎就是當代科技史了，這是CES之於當今科技發展的定位。

當定下引領世界科技發展的錨後，上游組裝鏈才依「需求」提出「解方」。

而台灣的Computex 2024更傾向於提供此解方。現場展示許多半導體、硬體、裸眼3D與冷卻系統的組件，台灣在解決世界科技難題上，可說是首屈一指。對國際科技大品牌商而言，台灣是無法失去的重要夥伴。若國際大廠沒有台灣優秀的科技人才協助解決難題，即使有完美的構想藍圖，實際的產品仍然難以完美落地；反之，如果沒有大品牌商引領開拓下一個科技新題目，台灣優秀的科技人才與大廠也英雄無用武之地。

以2007年推出的iPhone為例，蘋果公司的賈伯斯提出iPhone的構想，之後才由鴻海科技集團前董事長郭台銘先生提出裝置縮小化的解方。

所以美國的CES與Computex 2024本質上都是科技展會，一個提供發展方向，一個提供發展方向的解方，出發點不同，對不同的群體創造不同的價值。

另一個當紅事件是台灣囡仔黃仁勳帶著張忠謀與林百里，三巨頭一起逛夜市。有朋友認為，以黃仁勳本人或是旗下的輝達（NVIDIA）創造的產業價值與聲量，實在不需大費周章自己做PR工作。許多媒體也爭相報導，認為此舉是黃仁勳對台灣雪中送炭。

TADA秘書長沈舉三在近期的論壇中分享，全球AI設計製造的伺服器，高達九成是台灣出品。以產業觀點來看，黃仁勳三番兩次來台灣，似乎也讓人不那麼意外了。如果說AI的大放異彩擦亮了輝達的招牌，那麼台灣的供應鏈也是讓輝達得到AI浪潮入場券背後功臣。

張忠謀與林百里領導的台積電（2330）與廣達在這波AI浪潮下表現突出，黃仁勳透過台灣囡仔的身分，更能拉近與供應商間的關係。所以本質都是黃仁勳來台灣，但價值是台灣供應鏈需要輝達，而黃仁勳也需要台灣。

總歸一句話，世界科技想要更上一層樓，離不開台灣的科技人才與大廠。台灣的護國神山以台積電為首，人才與產業連動，才是致勝的關鍵。

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