智慧經營／證券商公會理事長陳俊宏 證券業拚永續 從A邁向A+

證券商公會理事長陳俊宏指出，證券商除面臨同業競爭外，隨全球企業永續浪潮來襲，相關挑戰與日俱增，證券商公會積極協助會員朝ESG轉型、數位轉型，並強化資安防護能力，從「A」邁向「A+」。

設自律規範 掌握契機

為推動ESG及永續行動，證券商公會2022年4月成立永續發展委員會，建立證券業推動永續發展及ESG事項的溝通協調及政策擬定諮詢平台，積極配合「證券期貨業永續發展轉型執行策略」及「綠色金融行動方案」3.0政策，協助證券商推動及重視永續發展。

身兼證券商公會永續發展委員會召集人的陳俊宏表示，證券商公會透過自律規範來協助證券商建立重視ESG的文化、推動永續發展與掌握轉型契機，近來重要推動事項包括訂定董監事進修地圖、高階經理人及一般職員永續金融訓練。

同時，持續辦理ESG永續議題專班，推動董監事、高階經理人及一般職員持續進修，並在官網設有ESG教育訓練專區，供證券商下載相關教材。

針對資安防護機制、承銷商專業輔導功能、保護高齡客戶權益、因應氣候變遷相關資訊揭露、建構友善金融環境等，證券商公會配合金管會修正相關自律規範、指引或實務參考做法。

陳俊宏說，台灣朝2050淨零轉型持續推進，證券商公會與全體會員都深刻體認ESG及永續發展的重要性，將全力支持並落實執行，以高道德標準自我管理，重視環境保護、關懷弱勢、積極投入公益活動，進一步提升證券業的永續、普惠與包容的價值。

在數位轉型方面，金融科技浪潮大幅改變金融服務的傳統面貌，證券商為因應數位轉型，近年來減少實體營業據點，發展多元的電子化線上業務，提供投資人線上開戶、交易及簽屬文件等各種服務。

隨證券服務數位化帶動開戶人數快速成長、增進交易效率，並落實普惠金融，他認為，線上服務首重投資人身分認證的安全與效率性，證券商公會近年配合金融科技發展，積極協助業者建立包括銀行帳戶、金融FIDO等多元身分認證方式，可提升作業效率，為投資人打造更便利的數位環境。

新版電子簽章法已刪除行政機關得公告排除適用電子簽章法的條文，並訂定落日時限，亦即未來證券業者得使用電子文件的場景將更多元，為協助會員發展更安全效率的數位化業務，證券商公會正研議洽外部機構，以風險基礎原則，建立符合證券商身分驗證運用場景與驗證信賴機制。

創造價值 提升競爭力

鑒於近年各金融服務事業朝數位化轉型發展，尤其考量證券業者實務上有將相關作業委託他人處理和對雲端第三方服務的需求，而跨機構提供資訊服務的作業模式，更容易成為駭客組織找尋資安防護弱點。

陳俊宏指出，資安問題愈趨受到重視，證券商公會除配合主管機關政策，陸續訂定「新興科技資通安全」等多項自律規範外，並與期貨商公會共同委託外部顧問完成研訂證券暨期貨業者委外相關作業範本及指引供業者參考，且辦理多場宣導說明會，協助業者強化委外內部作業規範。

陳俊宏期許，證券業透過金融中介的影響力，提升台灣資本市場的全球競爭力，顯現台灣在國際舞台的重要性與價值，以期達成證券市場、證券業者及投資人的三贏局面。

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