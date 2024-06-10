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輝達租潤泰玉成辦公大樓 增值利益衝逾90億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤泰玉成辦公大樓（圖左），旁邊為興建中的華固中央置地。記者朱曼寧／攝影
潤泰玉成辦公大樓（圖左），旁邊為興建中的華固中央置地。記者朱曼寧／攝影

輝達（NVIDIA）租下包下潤泰新（9945）「潤泰玉成辦公大樓」逾五成，傳將作為新總部與研發中心。法人指出，在輝達效應下，全棟剩下的空間也可能出現搶租效應，加總將為潤泰新帶來超過90億元的增值利益，且只要確定出租就會認列在財報上。

潤泰新指出，「潤泰玉成辦公大樓」目前尚有占比約45％的空間未出租，但近期已接到不少科技業、金融業，甚至是傳產業前來洽談，而該棟樓今年2月已經拿到使照，屆時只要順利出租簽約，就可以認列財報。

潤泰新今年第1季獲利亮眼，稅後純益67.29億元，年增2080%；每股稅後純益2.46元，不僅創近8季以來的新高，且首季獲利接近去年全年獲利，潤泰新指出，主要因潤泰玉成辦公大樓出租後，從成本法轉為投資性不動產，因此可認列公允價值評價利益。

潤泰新去年底公告，出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3樓至17樓，出租面積約10,259.31坪，租期為10年又1個月，預計總租金約28.97億元(含第4、6、8年各調漲2%)。再根據潤泰新第1季財報顯示，該棟樓今年2月拿到使照後，並轉列至投資性不動產，且有公允價值調整利益53.78億元。

法人指出，建商持有商辦，通常分為出售或出租兩種模式，而拿到使照後，商辦就需要從成本法轉為投資性不動產，而因這段時間會有建物、土地價值上漲空間，因此除了出售可享有一次性認列外，出租也可以有一次性的增值獲利空間。

法人指出，「潤泰玉成辦公大樓」為地上27層樓、地下5樓建物，目前可出租的大致為17樓以上的高樓層，總樓地板面積尚有7,134坪可租，若順利出租，且租金水平和先前一致，以首季財報推算，預期可能享有37.4億元的公允價值調整利益，將可為營運帶來額外的小收穫。

潤泰玉成辦公大樓。記者朱曼寧／攝影
潤泰玉成辦公大樓。記者朱曼寧／攝影
潤泰玉成辦公大樓（圖右）。記者朱曼寧／攝影
潤泰玉成辦公大樓（圖右）。記者朱曼寧／攝影

潤泰新

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