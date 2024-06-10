雷虎科技推出商用無人機地面站 進軍歐美無人機巿場

雷虎科技（8033）於10日至6月12日，在德國柏林參加由外貿協會主辦的「2024歐洲臺灣形象展TAIWAN EXPO in EUROPE」，宣布推出最新型軍用商規「戰術型無人機地面站TB-1系列(Tactical Battleground Station 1)」，進軍歐美無人機商用及軍事運用的廣大巿場。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，這是專為無人機操作者的需求而量身定製，專門為雷虎科技微型短程偵察無人機TM-450 TETTRON及微型無人機與TM-450 Hornet大黃蜂設計。

貿協指出，歐盟於2023年發布「2030年數位十年政策計畫」，涵蓋數位企業、數位基礎建設、數位賦能及數位政府等四大主軸目標，預計將解鎖2.8兆歐元的經濟價值。

其中，數位企業領域著重AI人工智慧的發展；數位基礎建設更重視IoT、5G通訊的佈建，需求大量產業人才與技術，台灣創新科技企業前進歐洲市場勢在必行。

雷虎科技首次推出商用無人機地面站，是架構在Steam Deck上，此裝置具備了強大的掌上型PC運算，在俄烏戰爭中，烏克蘭軍隊客製化Steam Deck用於遙控機槍塔，展示意想不到的應用方式。

蘇聖傑表示，雷虎科技無人機地面站TB-1由於一體成型設計，操作感覺優秀，且具備觸控螢幕等功能還擁有特製UI介面。

雷虎科技TB-1是一個集成遙控器、地面站和無線傳輸系統。 雷虎科技戰術型地面站TB-1結合了外掛通訊模組及增益天線且具備堅固性，搭載自主開發地面導控站軟體GCS(Ground Control Station)軟體，可監控無人機UAV狀態，及即時控制UAV與管理飛行任務。

展望未來，蘇聖傑說，雷虎科技將持續結合利用台灣在半導體、AI及ICT的優勢，推出與雷虎科技無人機及商用無人機地面站最具競爭力的產品，進軍歐美無人機商用及軍事運用的廣大市場。

貿協今年首度舉辦「歐洲臺灣形象展」，主要希望展現台灣豐沛的創新科技與轉型實力，台灣經貿網也特別成立「智慧生活館」，強力邀集AI、5G、IOT、ICT等企業加入，一同前往歐洲最大經濟體—德國，開拓無限商機。

商品推薦