中鋼競技龍舟隊將在5:30參與決賽 奪冠呼聲高
端午划龍舟，中鋼（2002）競技龍舟隊榮獲決賽第二名，僅比第一名的日月光差0.6秒，目前在等5:30的傳統龍舟隊的決賽，奪冠呼聲高，中鋼代理董事長王錫欽、執行副總黃建智，工會理事長陳春生都到場加油。
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