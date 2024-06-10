PCB 大廠群聚東南亞 泰國人資搶手人才媒合會場場爆滿
印刷電路板（PCB）產業積極布局東南亞，臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）、聯茂（6213）、台燿（6274）與台虹（8039）等近三年積極投資泰國，隨各大廠投資需求泰國人資人才搶手，近日在6月召開的多場人才媒合會場場爆滿。
台灣電路板協會（TPCA）說，台灣已有多家PCB指標型企業與其供應鏈前往泰國投資設廠，對各類人才需求殷切。
繼3月於泰國舉辦「PCB人才日」活動後，因為場次爆滿不少廠商要求下近期再度加開人才媒合會。TPCA於6/5(三)舉辦《泰國人資議題分享會》暨《泰生人才媒合會》，透過線上方式突破地域限制，建置最全面的招募管道，讓企業掌握用人先機，據了解，企業報名泰生人才媒合會一開放就爆滿，顯示企業需求的迫切。
依據各廠目標，各大廠衝刺今年底至2025年產能開出，材料廠如CCL與FCCL更訂下今年隨客戶需求預先試產。
研究機構數據顯示，台廠PCB產值2023年因經濟逆風蹲低後，在2024至2025年將穩步復甦，逐步邁向兆元以上產值規模。
因應泰國投資當紅與企業需求，台灣電路板協會也於5/2舉辦電子製造產業赴泰國投資交流會，會議中，TPCA泰國PCB聯誼會張元銘會長（TPCA副理事長）指出，美中貿易戰及地緣政治的背景下，我們共同見證了一場新的產業變革，目前台灣電機電子、工具機、電腦，汽車、模具、電子設備等產業皆有前進泰國布局之需求。各產業公協會都面臨了服務會員、協助會員於泰國快速落地的重要工作。
以PCB產業為例，自2023年至今已有11家台資PCB製造商及10餘家供應商紛紛宣布至泰國投資。
為服務會員各項海外投資需求，TPCA去年底正式成立了泰國PCB聯誼會統籌開展各項泰國專責事務。張元銘表示，期盼透過雙邊政府與產業界共同努力，合作項目將橫跨產官學研等四大面向，持續提高電子製造產業供應鏈在泰國的完整性，並維持臺灣的優勢地位，創造下一個榮景。
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