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全球物流業進入緊張階段 航空客貨運也要漲價

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
近期，國內航空業者即宣布，航空貨運本周起漲、客運則要漲訂票服務費。 聯合報系資料照
近期，國內航空業者即宣布，航空貨運本周起漲、客運則要漲訂票服務費。 聯合報系資料照

全球物流業進入緊張階段，不僅貨櫃、散裝運費在漲，連航空客、貨運都出現漲價效應，近期，國內航空業者即宣布，航空貨運本周起漲、客運則要漲訂票服務費。

一般消費大眾較為關心的客運部分，台灣虎航（6757）6月17日起，針對暑假等「旺季航班」的機票，要加收每航段400元的訂位服務費。

另外，7月起長榮、立榮航空酬賓機票不限開票地，凡行程起始點自香港以外，含國際航班者皆須隨票徵收訂位服務費，每張票收取25美元（約新台幣810元）。此前，華航（2610）已經開始加徵相關費用，每張票同樣加收25美元。

長榮航空（2618）表示，航空公司收取訂位服務費是全球的趨勢，長榮航空自2020年開始向一般旅客收取，基於使用者付費概念，今年7月1日起酬賓機票亦開始隨票徵收；星宇航空則表示，目前並無收取該筆費用，短期內也沒有要收。

至於貨運，根據貨攬業者消息，6月初亞洲到北美價格加上燃油附加費每公斤新台幣220到260元，預計端午節過後再漲10元，特急單則另外計價；法人認為，華航、長榮航貨運營收成長可期。

貨攬物流業者表示，AI及電商需求推升航空貨運今年第2季淡季非常旺，國內目前遠東到北美是每公斤180-220元，燃油附加費加40元；本周有望再漲5-10元，特急單價格是用談的，有些冷門航線出現許多包機需求，第3季看來需求很熱，第4季為傳統旺季，航空貨運將旺一整年。

華航、長榮航及國內航空物流業者都證實，今年航空貨運異常得好，可能成為今年推升營收、獲利的奇兵。

新台幣 機票 長榮航空

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