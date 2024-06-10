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搶船大戰 加價都租不到

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

散裝加價搶艙問題才開始。國內散裝龍頭慧洋（2637）董事長藍俊昇說，現在手上有現貨船的人是大贏家，不少客戶加價都租不到船，現已演變成「靠交情才能租到船」。

裕民（2606）總經理王書吉表示，由於散裝航運新船供給量有限，但是散裝運輸需求將呈現穩健成長，因此樂觀看待未來一到兩年的市況表現。

至於本季，藍俊昇證實，紅海問題讓船舶航行時間拉長，每個航次最少要增加23天，造成全世界嚴重缺船；樂觀看待第2季傳統旺季之營運表現。

藍俊昇指出，全球散裝船的市況變化不是貨量突然變得特別多，而是船舶減少太快，貨量自然就變多，由於國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加周轉天數，有助運價與指數維持高檔表現；現在手上有現貨船的人是大贏家。藍俊昇指出，中長期來看，近兩年新船交船數量仍偏低，預期使全球運力供給更為吃緊，有助推升散裝運價指數上揚。

慧洋持續積極布局節能船隊，將有助於環保意識不斷上漲的時代更具競爭優勢。

慧洋 散裝船 貨量

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