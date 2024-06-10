聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶船大戰 加價都租不到
散裝加價搶艙問題才開始。國內散裝龍頭慧洋（2637）董事長藍俊昇說，現在手上有現貨船的人是大贏家，不少客戶加價都租不到船，現已演變成「靠交情才能租到船」。
裕民（2606）總經理王書吉表示，由於散裝航運新船供給量有限，但是散裝運輸需求將呈現穩健成長，因此樂觀看待未來一到兩年的市況表現。
至於本季，藍俊昇證實，紅海問題讓船舶航行時間拉長，每個航次最少要增加23天，造成全世界嚴重缺船；樂觀看待第2季傳統旺季之營運表現。
藍俊昇指出，全球散裝船的市況變化不是貨量突然變得特別多，而是船舶減少太快，貨量自然就變多，由於國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加周轉天數，有助運價與指數維持高檔表現；現在手上有現貨船的人是大贏家。藍俊昇指出，中長期來看，近兩年新船交船數量仍偏低，預期使全球運力供給更為吃緊，有助推升散裝運價指數上揚。
慧洋持續積極布局節能船隊，將有助於環保意識不斷上漲的時代更具競爭優勢。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪用新青安「對賭」穩贏？專家：會輸在這一點
▪ 格局好又便宜130萬「西曬房」 他問該買嗎？多人曝優點力挺
▪ 寬限期後負擔重！他想入手老公寓 網曝重大影響勸退：無法解決
▪ 買「廚餘機」浪費錢又多此一舉？過來人列4優點：2類人的救星
▪ 第一槍！國揚建設：房市多頭走勢即將結束
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言