散裝航運大缺船 運價看漲…慧洋、裕民等受惠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
多家包括台灣業者在內的國內外航商不約而同指出，未來幾年散裝將面臨「大缺船」問題，因運力緊俏導致運價則恐持續向上。示意圖。慧洋／提供
多家包括台灣業者在內的國內外航商不約而同指出，未來幾年散裝將面臨「大缺船」問題，因運力緊俏導致運價則恐持續向上。示意圖。慧洋／提供

散裝大缺船，航商示警。多家包括台灣業者在內的國內外航商不約而同指出，未來幾年散裝將面臨「大缺船」問題，因運力緊俏導致運價則恐持續向上。

散裝航商認為基於三大理由，包括艙位供需失衡、全球大塞港、需求持續升高等，讓運力缺口持續擴大。近期在雅典波塞冬海事展期間舉行的Capital Link會議上，來自全球各地的散裝航商、船東透露，市場可能即將面臨散裝船舶運力供應嚴重不足的局面。

國內外航商都認為，未來幾年內這個情況將持續存在，許多搶艙訂單將外溢到中小型船舶。國內航商包括慧洋（2637）、裕民（2606）、中航（2612）、台航（2617）、新興（2605）、四維（5608）、正德（2641）等都可望一起受惠。

散裝航運近一周運價指數持續翻轉向上，散裝船運價指數（BDI）7日收1,881點，上漲12點，漲幅0.64%，近一周漲3.64%。海岬型船舶運價指數（BCI）則在同一天收2,998點，上漲21點，漲幅0.71％，近一周漲6.31%。

在運力方面，因應國際海事組織（IMO）節能減排的要求，加速老舊船舶淘汰，預期目前全球散裝航運的供給仍然吃緊。尤其自2008年金融海嘯後，散裝航運市場持續低迷，期間船東因不堪賠累，而將大量逾齡船舶加速報廢、拆解，2023年報廢拆解的散貨輪噸位為5.5百萬載重噸，高於2022年的4.3百萬載重噸，以及2021年的5.2百萬載重噸，船舶汰舊、拆解增加，有助航運市場加速復甦。

去年實施的IMO現成船能源效率指數規定（EEXI）和碳強度指標（CII）規定，以及歐盟碳排放交易體系（EU ETS），推陳出新的環保新規定，將對未來數年的航運市場造成關鍵性影響。

在需求方面，根據外電消息，本次與會的多位乾散貨船東對市場前景持樂觀態度。其中，特定航商認為，乾散貨市場基本面在未來至少12個月內將保持強勁。

散裝船 金融海嘯

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