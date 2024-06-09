看好台灣投資實力 泰國建商Ananda進軍國內市場推豪宅

近來不少YouTuber、網紅前進泰國買房，其中YouTuber愛莉莎莎因在曼谷買房也讓討論熱度攀高，泰國上市建商Ananda Development看好台灣買盤市場，擴大布局進軍台灣搶市，日前與碩盛國際不動產合作舉辦豪宅發表會，推出七大指標頂級豪宅。

Ananda IDEO 及 IDEO MOBI 執行長 Maneerat Thanutsethi 表示，進軍台灣市場是 Ananda 2024 年擴張計畫的關鍵一環。台灣充滿活力的市場帶來極大的機會，Ananda 已做好充足準備，滿足台灣投資人對高品質住宅日益增長的需求。

Ananda 國際銷售業務部主管 Lalisorn Dhanincharuthphol 指出，台灣的銷售量去年在 Ananda 的國際市場排名中名列前茅，反映出台灣投資人的強烈興趣，未來Ananda 將提供優質的住宅產品滿足台灣投資人投資或自住的需求，而台灣成為 Ananda 重要的海外市場，將會為台灣投資人開發更多具價值的產品。

近年泰國房地產熱度提高，尤其是因投資環境成熟，疫情後吸引了大量外國買家關注。根據泰國房地產資訊中心（REIC）統計顯示，2023 年外國人在泰國共購買了 14,449 套公寓，總價值 732 億泰銖，與 2022 年相比大幅增加 25%。此外，PwC 發布的《2024 年亞太地區房地產趨勢調查報告》也指出，全球各主要房地產投資城市中，曼谷備受投資人看好。

碩盛國際不動產創辦人暨 CEO 陳復宇表示，因泰國基礎建設完善、經濟發展迅速，房地產買氣增加。尤其近幾年曼谷黃金地段的豪華住宅需求激增，特別受到台灣投資人喜愛。

陳復宇表示，泰國房地產之所以吸引台灣投資人，有五大因素，第一、可以持合法擁有房屋的永久產權，享有和泰國人同等的權利。二、泰國房產價格相對便宜，更重要的是公設空間坪數不計價，住戶可以免費享用五星級飯店般的豪華公設。

三、泰國是十分宜居的國家，不僅生活成本相對比較低，且曼谷擁有完善的交通網絡、教育和醫療機構。四、泰國的房屋都是精裝修，只需一咖行李箱即可輕鬆入住。五、泰國房價穩定升值，租金投報率高於台灣。總結而言，台灣投資人對泰國房產的興趣不僅止於投資，也被泰國的豪華退休生活所吸引。

泰國盤谷銀行台灣區總經理潘亮成表示，將提供此次合作全面性的金融服務，致力於和泰國的房地產業者共同推動和發展市場，相信這種合作將促進泰國的房地產行業。

此次在台灣展示的旗艦豪華住宅建案「COCO PARC」，可謂是曼谷奢華的縮影。其位於曼谷重要的交通主幹道拉瑪四路上，鄰近曼谷市唯一換乘王 MRT 藍色環線，該環狀線有多達 14 個與其他軌道的交匯換乘站點。COCO PARC 與其他泰國房產建案不同，以極為罕見的「先蓋後售」模式建成，總樓層 37 樓，總戶數為 444，涵蓋各種尺寸的戶型，可滿足不同的喜好。

另，在台灣展示的其他項目包括 IDEO SUKHUMVIT Rama4、IDEO MOBI Eastpoint、IDEO Rama9 Town Villa、IDEO Ramkamhaeng Lamsali、IDEO Mobi Rangnam、Ashton Silom 和 Ashton Asoke-Rama9。 泰國建商Ananda進軍台灣搶市。記者朱曼寧／攝影

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