創業心法／從燕子壘窩談經營

經濟日報／ 傅安國（中華民國全國創新創業總會資深專案顧問）

很久很久以前，鳥類是沒有窩的。有一天，擁有「百鳥之王」稱號的鳳凰要給所有的鳥講如何做窩築巢，好多鳥都爭先恐後的，有些鳥說：啊！原來就是找三個樹杈呀，於是就有一些鳥飛走了。

然後鳳凰接著說：再叼一些幹樹枝交叉著，放在樹杈上。這時候又有一些鳥說：啊，原來這麼簡單，樹枝？到處都找得到，好說。於是這些鳥也飛走了。鳳凰繼續往下講：然後再放一些柔軟的柴草…。

不斷的有一些鳥自認為聽懂了，一批批的飛走了。最後，只有小燕子認認真真、一絲不苟的聽完鳳凰講授。

最後，鳳凰說：這種窩還不算好。要想壘好窩，要在屋簷下找一個背風的地方。用唾沫把泥和勻了，然後一塊一塊的把泥粘在一起，最後把口收小一些，放上柔軟的柴草。這種窩既安全又暖和，風吹不著，雨淋不到，可以長久的居住。

最後的結果是：有的鳥搭的窩很粗糙；有的根本就不會搭。只有小燕子壘的窩最好。

「燕學壘窩」的故事對創業者頗有啟發。經營事業需要從點線面與總體上的各要項著手，全面的防禦需先做好，之後再求單點突破，如此若其中一樣註定無法取勝於對手，就須換個角度思考，找到尚有可能奪標的「點」。

日本發那科公司（FANUC LTD）社長稻葉善治說：「初心愈簡單，爆發的力量愈驚人。」

「想像未來最好的方法，就是去創造他。」管理大師彼得杜拉克這麼說。

有中國比爾‧蓋茲之稱的財務軟體企業用友創辦人王文京則說：創業有成必三要。一要是找準自己的定位，具體的方向要選準，不一定太大，但一定要實際；二要圍繞這個方向，盡快培育自己的核心競爭力；三要專注和持之以恆。

創業者不應該忘記創業時的起心動念，就如燕子壘窩一樣，每一步都堅實完整地做，終將成就無法被取代的優勢。

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