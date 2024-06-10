經濟選書／WEB3新商機 創投家尋找綠地

依照克里斯汀生的觀察：「不存在的市場無法進行分析。在開發破壞式創新技術時，豈只是不知道，而是完全不可能知道它在市場上有什麼應用。」這就是在位者面臨的挑戰，但創投家卻不這麼想。安霍創投的狄克森表示：「我們根本不太在意所謂的市場規模，因為真正強大的技術通常會創造出新的市場和使用情境。假如你從飯店業市場來檢視愛彼迎公司，就會錯失新商機真正的規模。」

同樣的道理，我們要如何衡量破壞式創新對現有企業營收的潛在影響？狄克森表示根本無法量化，因為包含新商業模式在內還有許多變數。依照狄克森的觀察，他指出：「IBM還在，惠普科技（HP）也還在。我不認為它們對世界特別重要，也不認為它們成長迅速，但大型科技公司往往會以某種方式繼續存在。

人們仍然在使用微軟的辦公室套裝軟體，30年後的人也許還會使用某種形式的谷歌搜尋，但它們是否會像現在一樣快速發展並獲利？它們在文化和經濟上是否仍然具有影響力？創作者是否需要仰賴臉書或TikTok的排名演算法？我不曉得，也無法確知。不過坦白說，我並不在乎這些公司的表現。」

雖然許多現有企業會無法順利轉型到Web3，但過去也有不少公司成功轉型到新的運算模式，IBM正是其中一個例子，它從20世紀初到個人電腦時代崛起，一直主導著運算領域。這一次，微軟等公司已經搶先布局Web3、人工智慧，以及其他新興領域，它們也許能安然度過科技的變遷。

狄克森解釋：「科技界有許多不同的層次和組成，如果一家公司勝出、在市場獲得成功，就會持續採取相同的成功方式或策略很長一段時間。接著市場會有新的突破，成為下一波浪潮。我正是如此看待Web3，我們想搶得下一波浪潮的先機。」

他引用商用軟體界慣用的「綠地」（greenfield）與「棕地」（brownfield）市場策略，並表示：「綠地是指追求新機會，而棕地則代表試圖贏得之前的市場。」

有了新技術之後，比較容易拓展新機會。Web3的加密領域很重要，目前只有臉書投注過一些實質努力，其他科技巨頭基本上都是直接忽略。這是件好事，因為對新創公司來說，都是機會。

當一項技術尚在新興階段，且市場機會還未明確定義時，企業領袖所面臨的考驗，就是如何調動資源和企業意志進入新市場。

Web3領域的情況也確實如此，一直到近期才有所變化。許多公司選擇迴避最尖端的Web3領域，並退回自己的舒適圈，加倍投資現有技術，做些微幅調整或改進。麻省理工學院的薩爾（Donald Sull）把這種做法稱為「行動慣性」（active inertia），意思是「加碼過去成功的活動，來因應最為顛覆的變革。」 抑或，有些公司會加入聯盟，與同行交換意見，宣揚自身的觀點，試圖影響區塊鏈在產業裡的發展。（摘自《WEB3新商機》，天下文化出版）

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