點子農場／無人計程車時代 拉開序幕

美國科技創業家馬斯克日前宣稱，將在8月8日推出無人計程車服務。毫無疑問的，這件事如果成功，將會為人類的交通帶來歷史性的變革。

首先是燃油車時代的結束，無人計程車一旦能上路，就意味著電動和自駕將成為汽車的基本條件，能源產業勢必大洗牌；而全球計程車司機的工作機會也會開始消失，直接衝擊政經市場；無人計程車如果能普及，人類的交通經濟也終將產生新的結構和遊戲規則。

洪鈞澤創辦過台灣大車隊和知名的交通顧問公司，也培育出許多中央和地方政府的交通首長。2023年，他成立了台灣第一家無人計程車公司，他認為，台灣的交通有自己獨特的風土條件，推動無人計程車也該考量對經濟和社會甚至人文的衝擊。

「您的交通哲學是什麼？」我請教洪鈞澤，他曾經提出台北市的公車專用道和機車停等區的創新設計，會如何思考和想像一個滿街都是無人計程車的台灣？

他說，要把人性和安全放在第一位，任何創新的推動都要以人為中心，從人的痛點找到亮點。要先把無人計程車定位為「智駕車」而不只是「自駕車」。結合人的智慧來運轉，解決台灣交通目前的難題，創造更多的服務與商機。

洪鈞澤分析，從公眾利益來著眼，計程車是日愈稀缺的運輸資源，尤其是在尖峰時間的城市裡，消費者甚至願意付出三倍的價錢來搶一部計程車。

如果能讓無人計程車提供更多的運量也讓服務品質升級，同時又能成為計程車司機的生財工具而不是競爭對手，這樣的多贏思維，可以讓台灣無人計程車成為全世界學習的典範。

「以『雙聯運行（Twintaxi）』的方式來營運無人計程車，讓現在的計程車司機升級成為車隊的導航員，帶領後面的無人車，這樣的計程車司機還可以變成為老闆，靠無人車來增加收入。」洪鈞澤說，目前無人車的各項科技都已經相當成熟，完全可以實現消費者的各種需求。

洪鈞澤說，這樣的思維也可以讓台灣成為全球最早實現的無人計程車社會之一，甚至把這樣的服務創新出口到世界各地。同時可以減低政府和社會大眾對無人計程車的安全疑慮，也激勵計程車司機來協助推廣。

洪鈞澤指出，未來的交通將不只是交通，交通行動服務（MaaS, Mobility as a Service）將成為主流的移動服務模式，逐步取代私人交通工具，在移動中提供更多生活服務。他預估，未來的需求式運輸（MOD, Mobility On Demand）將占 MaaS客運服務的九成，無人計程車也將發展出全新的產業格局和市場機會。

目前，台灣市場進入戰國年代；和運、格上、中租等集團紛紛投入布局MaaS市場，而本土的計程車隊如台灣大車隊及大都會車隊，也和網約車平台激烈競爭（Uber、Line Go、Yoxi），平台間搶乘客與司機的大戰持續進行中。

另一方面，全球資本市場的意圖已經很明確，就是結合自駕車技術發展新的移動服務，像Intel這幾年已先後投資約5,000億新台幣收購自駕技術公司Mobileye以及MaaS平台公司Moovit。

「開車將成為活動嗜好，未來是無人車的世界，有人駕駛的車輛將會被禁止上路」，洪鈞澤如此描述無人計程車全面普及的時代。

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