兩岸靚人物／海能達通信創辦人陳清州 砸大錢打專利戰

大陸無線對講機龍頭海能達通信之前遭到美國法院判決部分產品全球禁售，後來美國法院暫時取消全球禁售令，但也讓外界好奇這家大陸第一大、全球第二大的無線電對講機龍頭是如何崛起、並威脅到全球對講機龍頭美國摩托羅拉。

海能達的前身好易通公司創立於1993年的深圳，因為產品類別與大舉投資技術研發跟華為相似，而有「小華為」的稱號，創辦人陳清州當年靠著代理摩托羅拉對講機產品賺到人生第一桶金，當時，大陸國產對講機市場還是一片空白，陳清州決定打造國產對講機產品。

代理起家 賺到第一桶金

陳清州從天線等對講機零件做起，兩年後研發出大陸首款國產對講機C160，由於價格便宜加上品質還可以，讓其產品在短短三年間快速攻城掠地，成為大陸國產對講機第一大，但跟當時的進口品牌來比，技術及品牌還是差一大截，海能達缺資金、技術及人才的問題決定靠資本市場來解決。

海能達2011年在A股上市，有了股市資金的挹注，海能達大舉投資研發，並迅速進行海外擴張，目前海能達在全球設有超過100個分支機構，擁有來自40多個國家的近一萬名專業人員，銷售和服務網路覆蓋全球120多個國家和地區。

日益壯大的海能達與摩托羅拉的業務高度重疊，而從收入規模來比較，摩托羅拉作為全球對講機領域霸主，年收入是海能達十倍左右。

國外市場對海能達來說極其重要。從毛利率來看，海能達2023年國外市場毛利率67.6%，而大陸國內為34.3%。從營收來看，國外營收在大多數時候都過半，尤其2019年最高峰達人民幣42.5億元。這導致兩家公司在國內外多個市場都是直接競爭對手。

摩托羅拉在2017年向法庭發起訴訟，稱海能達竊取其用於公務員、建築工人和學校官員的雙向無線對講機技術，當自然災害發生，無線發射塔無法正常工作時，這項技術也能正常通信。摩托羅拉稱，其被竊取的機密包括免提通信，定位功能，工人遇險報警，以及電話使用者與無線電使用者群組之間的通信技術等。

挹注研發 卯上摩托羅拉

這起天價專利的官司，其實只是海能達和摩托羅拉在全球專利戰中的其中一件。早在2015年海能達標到荷蘭公共安全訂單，就遭到以摩托羅拉為首的聯合投標方發起的訴訟；2017年摩托羅拉在澳洲對海能達提起專利侵權訴訟，認為對方數位移動無線通訊設備侵犯了摩托羅拉三項專利，因此在德國對海能達提起專利侵權訴訟。

面對摩托羅拉專利戰的猛烈進攻，海能達在專利研發方面斥鉅資進行補強，2018年海能達的研發費用率為營收的11.2%，到2022年快速提升至16.7%。而摩托羅拉研發費用率不增反降，從2018年的8.7%，下降至2022年的8.5%。

目前，海能達每年申請的專利數量，已經開始超過摩托羅拉。2018年摩托羅拉的專利申請數量為467件，海能達為298件。而2022年摩托羅拉解決方案的專利申請數量為88件，海能達則為105件。

目前，海能達的新產品已經擺脫對舊技術的依賴。海能達表示，當前公司傳統涉及訴訟的舊款DMR產品已基本停產，而2021年推出的新產品H系列產品不受訴訟影響，也無須繳納許可費，有助於公司未來發展。

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