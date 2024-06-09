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內政部續編擴大租金補貼專案 關注市場建案稽查炒作

中央社／ 台北9日電
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

內政部300億元擴大租金補貼日前達標，外界關注是否可能持續。內政部指出，目前確定明年度行政院已經核定，未來年度內政部會依實際需求滾動調整，並密切關注近期市場建案交易情形，稽查異常炒作的建案。

內政部去年推出「300億元中央擴大租金補貼」專案，日前已達50萬戶目標。自由時報今天報導，內政部已將修正計畫報到行政院，也一併送出明年租金補貼新計畫，行政院將儘速核定，並且未來預計年年編列50萬戶300億元租金補貼預算。

談及新台幣300億元資金補貼，內政部政務次長馬士元今天受訪表示，目前民國114年度確定行政院已經核定，未來年度內政部會依據人口結構、申請狀況與社會實際需求，進行額度的滾動式檢討，以符合民眾期待。

有鑑於近期信貸買房、新青安轉租亂象，馬士元指出，內政部同時密切關注市場建案交易情形，對於疑有炒作等異常建案，並依平均地權條例等規定，將立即就違規炒作進行稽查查處。

馬士元表示，信貸買房與新青安轉租為金管會及財政部主管，內政部將配合該管部會的規劃，共同討論辦理。

此外，根據國土署及住都中心日前報告統計，過去8年推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標，對於總統賴清德宣示的8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，已設定每年新建1.5萬戶社宅、包租代管2萬戶，以及50萬戶租金補貼等3大方式加以落實。

內政部長劉世芳日前強調，賴總統宣示8年百萬戶租屋家庭支持計畫的目標，一定能如期、如數達成，未來社宅將會緊密結合各地生活圈布建，以「小造鎮」方式，結合托育、托老等公共設施。

內政部 租金補貼 行政院

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