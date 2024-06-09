全家董事改選 國泰蔡家萬寶開發傳拿3席進軍超商通路

全家將於6月21日股東會進行董事改選，總席次從13增至15席，包含董事10名及獨立董事5名，其中一名獨董為女性。僅次於日本全家的第二大股東萬寶開發（國泰金大股東），傳出將囊括3席，包括2席董事與1席獨董。

國泰世華銀行與好市多聯名卡合約在去年8月7日結束，少了一大零售通路，未來國泰金在ATM、刷卡福利等業務是否與全家進一步合作，引發市場關注。

全家將於21日股東會進行董事改選，對於董事改選傳聞，全家對中央社記者表示，為完善公司治理，金管會在2023年發布「永續發展行動方案」，至少需有一名女性董事，且2027年起獨董席次不可少於1/3。

全家為適用法規並兼顧公司發展需求，以及獨董專業性與獨立性考量，於5月8日公告董事候選人名單中，增加2席獨董席次，共達5席。

泰山2022年爆發經營權之爭，泰山當時經營團隊祭出焦土策略，讓持股全家近2成的第2大股東，從泰山變為國泰金大股東萬寶開發。根據全家法說會資料，截至今年3月，第一大股東為日本全家占45%，其次為萬寶開發19.4%，其餘股東還有光泉5.3%、三洋維士比3.3%、泰山3.1%等；日本全家與唐吉訶德合資子公司P.F.investment則持股台灣全家5%。

從本次全家董事提名名單觀察，日商全家便利商店代表人包括全家董事長葉榮廷、全家會長潘進丁、全家副會長張仁敦、全家總經理薛東都、加藤健、桐山寛史；以及P・F・Investment Co., Ltd.代表人茂木隼人、三洋藥品代表人葉豐榮。

全家第二大股東萬寶開發，則提名2席董事，包括萬寶開發代表許作興、黃呈暉，以及傳出1席獨董林秀玲。其餘獨董有李燕松、翁健、顏大和、劉志鵬。

全家現與3家銀行合作ATM（自動櫃員機台），包括國泰世華、台新與玉山銀行，以台新銀行為最大宗，其次是國泰和玉山。進駐超商的ATM機，可說是銀行的兵家必爭之地，除了超商據點綿密之外，機台手續費也讓ATM成為銀行小金雞。

根據金管會統計，截至今年3月為止，ATM台數達3萬2871台，若以超商ATM來看，最大宗為中國信託，這與中信銀在7-11超商設置櫃員機有很大關係。

此外，未來在刷卡優惠上，是否可能多增加刷卡福利，也是吸引消費者入店的因素之一。不願具名的零售高層分析，全家的便利商店業務特性，每天都會不斷產生現金收入，這對投資者而言極具吸引力。

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