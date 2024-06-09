精剛營收／5月2.75億 創歷史新高
精剛精密科技（1584）5月自結合併營收2.75億元，年增22.62%，累計前五月合併營收達11.41億元，年增7.05%。受惠於油氣產業及國防市場的強勁成長，精剛當月及累計合併營收續寫歷史新高紀錄。
精剛業務以鎳、鈦合金二大高階合金產品市場為主，是國內唯一專業生產製造廠，受惠於全球航空業疫後復甦力道強勁，第2季出貨營收持續增溫，相關供應鏈客戶積極備貨帶動接單成長，能源及油氣產業接單表現持穩，交出亮眼成績單。精剛持續推動營運優化策略，在資源整合和加速物流管理方面已見成效，推高出貨動能，營收雙創歷史新高。
在業務持續增長下，精剛不僅積極提高產能，更在營運上持續優化產品銷售組合，進行製程改善、積極推動擴產及新產線的建置，讓自有產線更趨完整，並涵蓋更多元的產品規格，使整體營運接單更具競爭力，預期對公司的營運帶來正面助益。
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