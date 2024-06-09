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台塑化董座 曹明可望接任

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑化總經理曹明接棒新董座呼聲高。 （本報系資料庫）
台塑化總經理曹明接棒新董座呼聲高。 （本報系資料庫）

台塑四寶將自6月中旬起陸續召開股東會，打頭陣的是6月14日召開的台塑化。台塑化（6505）現任董事長陳寳郎因表達階段性任務完成，擬卸任董座，本次股東會也將討論新任董事改選案，台塑化總經理曹明接棒新董座呼聲相當高。

台塑集團自4月下旬起陸續公布台塑、台化、台塑化三家公司董事改選名單，台塑化董事席次由現行15席降至12席，董事成員有王家代表四席、專業經理人代表四席；為配合法令規定獨立董事席次須達三分之一，公司獨董席次皆由現行三席增至四席。

根據台塑化公布的董事提名名單，現任董座陳寳郎未列其中，曹明居提名人第一位，還在王文淵之上。外界預期，曹明接棒新任董座可能性最高；業界則認為，台塑化現任執行副總林克彥可望接替曹明，升任該公司總座。據悉，陳寳郎在卸下董事長重任後，將轉任公司最高顧問，協助專業經理人順利傳承。

台塑四寶日前公布5月合併營收，四寶單月營收較上月與去年同期都有成長，其中台塑化因煉油事業定檢5月上旬完成，煉油事業大幅成長，挹注台塑化5月營收635.07億元，月增25.2％，年成長10.4％。

展望後市，台塑化認為，OPEC＋會議沒有超出市場預期，且歐洲原油現貨市場仍然疲弱，加上成品油庫存持續增加，美國汽油需求平淡，增添油價續跌壓力。 FACTS及摩根大通持續看好第3季油價，但成品油庫存持續增加， 北海原油持續在海上漂浮，預期夏季旅遊需求將逐步提升，OPEC＋將加強減產紀律，油價可望得到支撐。

OPEC 庫存 油價

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