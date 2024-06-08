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高機票時代來臨！航空永續燃油成明年新議題

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航空永續燃油成為航空業明年重要議題，IATA（國際航空運輸協會）已經規範必須使用2%永續燃油，因為永續燃油是一般航空燃油價格的三倍，華航（2610）、長榮航（2618）都已經在著手規劃如何使用永續燃油，在新機的採購也符合節能減碳的需求，努力降低油料的使用成本，這也代表著航空業的成本攀升的壓力增加，高機票難回頭。

根據IATA（國際航空運輸協會）預期永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels，SAF）2024年產量成長3倍目標應可達標，2024年全球產量估150萬噸。不過，根據航空業界統計，相對於2024年全球航空燃油市場需求來看，這僅足夠供應約0.53%的需求。

在追求營運績效的同時，華航也致力企業永續發展，包含研訂飛航及地面短中長程減碳目標、添加永續航空燃油等 ESG 作為，華航也配合全球碳管制機制作業（CORSIA）及IATA全球業目標的調整，第一階段用油效率每年提升1.5%，擬定機隊更新、機身減重、航務優化、維運精進等四大節油策略。

華航為首家國籍航空宣示永續燃油載客飛行，寫下台灣運輸業永續發展的重大里程碑，2025年2%、2030年5%、2040年目標40%，2050年則是65%；華航更連續八年入選 DJSI 道瓊永續指數新興市場成分股，是台灣唯一獲選的航空公司；全力積極邁向2050年淨零碳排目標。

長榮航空積極參與國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）、歐盟排放交易體系（EU ETS）及英國排放交易體系（UK ETS）等各項國際溫室氣體排放管制措施，並全力支持航空業界共同減碳目標，以IATA航空產業之減碳四大主軸展開各項規劃與行動，期望提供更優越的燃油效率以及低碳排放的航空運輸服務。

長榮航空為實現淨零碳排，長榮航空已啟動SAF使用計畫，規劃從2025年的2％、2035年10％到2050年完全達到淨零碳排。

長榮航空建立運航大數據庫、分析儀表板及培養數據分析人員，透過數據分析掌握節油減碳機會，並因應外界環境的變化，積極推動並具體落實各項可行的節油減碳方案與策略，進而逐步內化成日常標準作業程序。各項節油措施效益皆依照個別作業特性，客製化評估標準以求精準評量實質成效。

2023年主要飛航節油措施共計8項，總計節油效益可達13,224噸, 相當於41,787噸CO2e。長榮航空於2021年宣示朝2050淨零碳排目標前進，除積極推動減碳行動外，也持續導入環保高效能機種，降低油耗，並關注未來新世代飛機的發展。

永續航空燃油（SAF，Sustainable Aviation Fuel）為現階段航空業實現淨零碳排的關鍵要素，長榮航空也規劃使用SAF，於2023年全球首架星空聯盟塗裝的波音787-10新機飛渡返台行程中，特別添加30％永續航空燃油，該航機首次投入松山-羽田航線，也於回程添加40%永續航空燃油，是國籍航空中添加比例最高的航班。

減碳 長榮航空

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