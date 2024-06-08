華航直飛西雅圖倒數 「想像生活節」搶先感受魅力

「華航直飛西雅圖－想像生活節」8日於台北信義威秀徒步區登場，民眾在周末搶先體驗美式市集的魅力，為 7 月直飛西雅圖暖身。華航以擁有百年歷史的西雅圖「派克市場」為靈感打造特色市集，特別準備藝人音樂精彩表演，現場民眾搭配美式料理盡情品味美食，體驗一場難忘的城市嘉年華。

華航深耕北美市場，目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等五大城市，其中獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至六個直飛航點，每週總計超過四十班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。

台北信義區搖身一變為西雅圖派克市場，民眾可以在搖滾區盡情聆聽LIVE演出，從下午1點至晚上8點，想像生活節集結輕鬆、慵懶及浪漫搖滾風格的人氣歌手輪番開唱，包含人氣樂團溫蒂漫步、DJ林貓王、金曲歌手壞特登台，共度夏日午後忘憂的音樂饗宴，讓參與民眾流連忘返；氣球好酸林-可達也獻上精采氣球秀，現場大小朋友歡笑聲不斷。華航也特別邀請旅行業者分享西雅圖團體行程，介紹當地特色景點與美食，讓民眾能深入認識最道地的西雅圖風情，現場報名的民眾還可享有驚喜優惠價。

「華航想像生活節」匯聚人氣美食攤位，特別邀請了數十家美式風格料理進駐市集活動，包括「Tau ga mma頭家嬤煙燻BBQ」推出西雅圖煙燻人氣雙拼、「五方食藏」品嚐夏瘋西雅圖限定炸海鮮，還有特色美式漢堡、披薩、三明治也讓人垂涎三尺；甜點愛好者也能大快朵頤，盡請享用西雅圖風味焦糖蘋果、美式軟餅乾、西雅圖紅酒肉桂捲等美味點心，人氣咖啡店 Coffee and couple、Normal Coffee 也到場設攤，排隊購買人潮絡繹不絕。※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

華航特別打造西雅圖著名的「Public Market」的霓虹燈裝置，將派克市場熱鬧活潑的氛圍帶給台灣朋友，現場拍照打卡就能兌換美式軟餅乾或華航限量周邊小禮。除了感受美食與音樂的饗宴，當日人人有機會參加限時抽獎活動，或於任一攤位消費也能獲得抽獎券，大獎包括長程線豪華商務艙機票、長程線豪華經濟艙機票、區域線商務艙機票以及區域線經濟艙機票等，還有奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」特展門票等多樣驚喜好禮，華航大方送出近百個獎品，獲獎民眾直呼想搭乘華航班機直飛西雅圖度假。

活動現場也由空服員展示 7 月 14 日西雅圖首航班機的旅客限定好禮，包括極具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」，以及特別邀請高雄小林村社區媽媽及非政府組織（NGO）合作製作的「旅行斜背袋」、「旅行頸枕」，巧妙納入西雅圖等景點元素，不僅旅行必備又能實踐永續精神，另外還有童趣可愛又實用的「動物旅人行李綁帶」，結合文創、環保及公益三大特色，首航班機旅客將獨享這份獨一無二的限量好禮。 華航以擁有百年歷史的西雅圖「派克市場」為靈感打造特色市集，現場民眾搭配美式料理盡情品味美食。黃淑惠攝 華航直飛西雅圖－想像生活節8日於台北信義威秀徒步區登場，民眾在周末搶先體驗美式市集的魅力，為 7 月直飛西雅圖暖身。黃淑惠攝

商品推薦