亞德客-KY的4、5月營運符合預期 法人估全年EPS逾38元
亞德客-KY（1590）公告5月營收為28億元，月減10.1%、年增1%，法人機構表示，其第2季累積4、5月營收表現符合預期，而目前接單金額持續大於出貨金額，其中，在電子行業、紡織、機床設備及汽車業具較高的成長率。
分析師表示，展望亞德客-KY在2024年營運，預期在半導體及消費性電子相關需求回溫，同時，電子產業新規格訂單需求及線軌產品營收規模擴大的帶動下，預估今年公司營收將創歷史新高，達321億元、年成長7.6%。
毛利率則是受線軌產品稼動率提升，以及氣動新規格產品所帶動的產品組合優化下，將年增1.8個百分點至47.6%，預估獲利（EPS）約為38.7元的水準，考量氣動產業復甦態勢確立，加上公司將透過其平穩的訂價策略持續擴大市佔率，長線成長顯著優於產業平均，因此，持續看好營運後市。
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