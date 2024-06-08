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第一槍！國揚建設：房市多頭走勢即將結束

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行下周理監事會傳出將祭出新一波房市管制措施，引發市場熱議，多數業者市場對今年房市仍樂觀，但國揚建設看法不同，認為房市推升已出現疲軟，房價漲勢一再收斂，顯示多頭走勢即將結束。

國揚建設7日舉行股東會，對於今年房市，國揚在年報指出，「2018年房市止跌回升到2023年，歷經6年多頭走勢，房市推升已出現疲軟，各地總價受限，持續縮小坪數到極限，房價漲勢一再收斂，顯示多頭走勢即將結束」。

國揚建設協理王正怡表示，國揚確實對住宅市場不看好，主要是目前市場看起來好像很熱絡，但實際上在政府一波波打房下，現在投資客沒了，自住客購屋能力也沒提升，業者只能用縮小坪數來換取買氣。

但這種買氣能持續多久，令人懷疑，何況接下來還可能有新的管制政策，住宅市場很難讓人看好。

國揚建設總經理彭邵齡也直言，營造成本漲不停、缺工興建期變長，加上政策限制土建融成數，現在住宅案很難做，

反觀商廠辦案興建期短、周轉率快，可減少利息支出，又沒有代銷費用，而且政府態度友善，未來國揚會積極投入。

國揚股東會年報指出，從房市供需面來看，先前全台預售市場銷售率不佳，據內政部統計至2022年底，餘屋量高達8.2萬戶，2023年應該超過10萬戶待售量，但因成本上升與建商口袋深，價格雖上不去但也居高不下。

年報指出，今年若有政策利多，餘屋將趁勢大竄逃，若沒政策利多，餘屋可能與新建案產生多殺多現象。房價方面，目前全球終止升息，並傾向降息，有利房價盤穩。

國揚年報指出，2024年仍可能有不少政策因素干擾房市，若有重大消息刺激，房市就會短期變動與波動，但終歸會回到盤整格局，整體房市呈「以盤代跌、價盤量溫」走勢。

房價 房市 股東會

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