十年磨一店！法布甜插旗逢甲商圈大方送蛋黃酥和蛋撻

十年磨一店！由康呈生醫科技（6236）轉投資、2014年創立的法式伴手禮專賣店「法布甜」，近期在台中逢甲商圈福星路開設中部第一家分店，全力搶攻逢甲商圈年輕客層商機。

為歡慶10周年與逢甲店新開幕，法布甜將從6月10日至30日、連續21天， 每天下午4點，前30名憑Google評論，可分別免費領取蛋黃酥和蛋撻。

多次榮獲「台中十大伴手禮」肯定的法布甜，目前除了台中市大墩路創始店、台北市八德旗艦店之外，多年來一直以專櫃路線為主，目前的銷售據點包括台北車站高鐵店、捷運板橋站及SOGO復興等，都以人氣禮盒為主力產品。

法布甜執行長張淑卿指出，10年後選擇進軍逢甲商圈開設中部第一家分店，是因為瞄準商圈年輕消費族群，也看好陸客來台觀光旅遊早晚都會開放，而逢甲夜市是陸客團的最愛之一，因此決定卡位熱鬧的逢甲商圈。

張淑卿表示，蛋撻似有捲土重來的趨勢，最近開幕的法布甜台中逢甲店，就主打可頌蛋撻，讓消費者吃出不同風味。

她強調，可頌蛋撻採用手工千層製作，足足56層驚喜，材料更是不馬虎，採用法國發酵奶油愛樂薇與鮮乳坊鮮奶製作而成，加上海藻糖，吃起來甜而不膩，共有原味、抹茶和巧克力三種口味。

值得一提的是，法布甜慶祝10周年慶和逢甲店開幕，將從6月10日至30日每日下午4點，前30名憑Google評論，可分別免費領取蛋黃酥和蛋撻。另外，官方網站也推出消費滿額送行李箱，門市則推出中秋早鳥專案，6月底前訂購禮盒，可享85折優惠。 十年磨一店！法布甜插旗逢甲商圈，將連續21天大方送蛋黃酥和蛋撻。記者宋健生/攝影

商品推薦