輝達研發中心傳落腳南港 潤泰新：不回應傳聞
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達的研發中心可能靠近台北附近，今天傳出設點位置在潤泰新位於南港的「潤泰玉成辦公大樓」；潤泰新指出，無法回應市場傳聞，以公開資訊觀測站公告為主。
潤泰新去年底曾公告，持股7成的子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3至17樓，出租面積約1萬259.31坪，租期為10年又1個月，預計總租金約新台幣28.97億元，其中包含第4、6、8年各調漲2%。
潤泰玉成辦公大樓地點位在內湖科技園區與南港軟體園區之間，距離捷運昆陽站約5分鐘步行距離，另外，大樓距離饒河夜市只有5分鐘車程。
潤泰新指出，該辦公大樓目前已出租55%，剩餘仍在招租，洽詢租客中。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他見台中小套房1萬2驚呼「租不起」 網揪1關鍵：一堆人要租
▪ 新北市首購天堂在這！專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位
▪ 央行理監事會將召開 賴正鎰揭房市熱真相：別以偏蓋全
▪ 高雄人哭！ 晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋
▪ 黃仁勳掀旋風 實價揭夜市房市變了！這區1年成交833間
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言