輝達研發中心傳落腳南港 潤泰新：不回應傳聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達的研發中心可能靠近台北附近，今天傳出設點位置在潤泰新位於南港的「潤泰玉成辦公大樓」；潤泰新指出，無法回應市場傳聞，以公開資訊觀測站公告為主。

潤泰新去年底曾公告，持股7成的子公司潤泰創新開發擬出租台北市南港區「潤泰玉成辦公大樓」3至17樓，出租面積約1萬259.31坪，租期為10年又1個月，預計總租金約新台幣28.97億元，其中包含第4、6、8年各調漲2%。

潤泰玉成辦公大樓地點位在內湖科技園區與南港軟體園區之間，距離捷運昆陽站約5分鐘步行距離，另外，大樓距離饒河夜市只有5分鐘車程。

潤泰新指出，該辦公大樓目前已出租55%，剩餘仍在招租，洽詢租客中。

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