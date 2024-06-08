運價漲不停 亞歐線最熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化 圖／經濟日報提供

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（7）日出爐，運價指數連九漲，本周漲幅最大還是缺船、空班最嚴重的亞洲-歐洲及美東線，分別為5.6%、3.3%，也因為缺船排擠效應，亞洲近洋線、亞洲-南非、南美走勢強勁。

SCFI指數上漲140.1點至3184.87點，周漲幅4.6%，包含四大主要航線，近洋線表現強勁外，澳新、南非、南美以及東南亞航線運價全都上漲；隨著第3季旺季將到來，市場傳出各大航商加收旺季附加費，將有利貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第2季及第3季的營運及獲利表現。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,949美元，較前一期上漲209美元，周漲幅5.6%；遠東到地中海運價每TEU達4,784美元，較前一期上漲64美元，漲幅1.4%。

東南亞 航線

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