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台塑大樓都更案 中工奪標

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台塑大樓舊貌。 中華工程／提供
台塑大樓舊貌。 中華工程／提供

台塑企業「起家厝」敦北總部都更案，歷經近六個月招標，中華工程昨（7）日宣布拿下工程標案。中工（2515）指出，預計九月開始進行拆除作業，將打造兩棟樓高22樓之A級商辦大樓，以及樓高22樓之高級住宅大樓，總工程造價初估近220億元，預計2029年完工。

眾所矚目的「台塑大樓都更案」，位於台北市敦化北路上的蛋黃區核心，自2023年第4季招標以來，經過六個月來評選、議價，最終由中華工程得標、承攬更新興建工程。

中工已在六日完成「台塑大樓都更案」之工程標案的簽約作業。

中工指出，「台塑大樓都更案」基地面積約近6,300餘坪，預計九月進行舊大樓拆除作業，接下來將興建兩棟A級商辦大樓，以及一棟高級住宅大樓，其中商辦為地下5層、地上22樓大樓，住宅為地下4層、地上22樓之大樓，住宅戶數約100戶，全案總樓地板面積約達6.5萬坪。

國內最大地主自辦都更案－「台塑大樓都更案」，由於該案台塑關係企業握有土地占六成以上，因此由台塑企業帶頭發起，以都市更新方式重建，並為此成立「台塑建設」專責推動；全案在2015年九月申請都更，並在2023年八月通過，歷時七年又10個月，中間因都更相關審理作業時間，再加上新冠疫情亂流干擾，讓全案不僅營造成本大增逾70億元，完工時間更延宕至2029年。

台塑 都更

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