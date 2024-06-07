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被台中蛋白區房價嚇到 建商轉戰這2縣轄市蛋黃區

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
鉅陞董事長褚學忠（左二）今宣布，鉅陞建築團隊冠名贊助嘉義土生土長的職業高球選手賴嘉一（右二）。記者趙容萱／攝影
鉅陞董事長褚學忠（左二）今宣布，鉅陞建築團隊冠名贊助嘉義土生土長的職業高球選手賴嘉一（右二）。記者趙容萱／攝影

鉅陞建築團隊董事長褚學忠今在台中宣布，鉅陞建築團隊冠名贊助嘉義土生土長的職業高球選手賴嘉一，鉅陞看好嘉義，拍板成立嘉義分公司深耕。褚學忠說，台中市近年來房價高漲，過去的蛋白區房價漲到5字頭，反觀彰化市蛋黃區房價也才4字頭，因此鉅陞將往嘉義市、彰化市蛋黃區購地布局

褚學忠說明，台中市近年來房價高漲，過去的蛋白區如沙鹿、清水、太平、潭子，房價從1字頭（每坪10多萬元）漲到現在的5字頭（每坪50多萬元），反觀旁邊的彰化市蛋黃區房價也才4字頭，因此鉅陞將往縣轄市蛋黃區購地布局，將「有感建築、專寵自住」的成功模式，移植到嘉義市、彰化市。

褚學忠指出，鉅陞看好嘉義，將於今年第三季後首獻嘉義，這是鉅陞首次跨越濁水溪之作，不僅有三塊基地在市中心規畫中，更拍板決定成立嘉義分公司，並冠名贊助賴嘉一，號召更多資源，支持優秀運動選手在國際舞台發光發熱。

褚學忠表示，鉅陞看好嘉義市都市更新加速、嘉義車站改建計畫等建設，以及嘉義縣八大產業園區將磁吸菁英來「嘉」，鎖定生活機能完善的嘉義市區，在今年第三季在東區「義教東路案」推出25至38坪產品；嘉義市東區危老案「吳鳳北路案」預計明年第三季進場，規畫50至60坪換屋型產品。鉅陞位於嘉義市區的鉅陞嘉義亮點旅店，正在評估是否轉型開發為住宅大樓。

褚學忠說明，鉅陞在彰化縣布局，包括明年第一季將在彰化市推出「三福街合建案」、2026年續推彰化市「辭修北路合建案」，這兩個建案都是20至30坪、二至三房，主攻剛性購屋族群。

鉅陞董事長褚學忠（左）今宣布，鉅陞建築團隊冠名贊助嘉義土生土長的職業高球選手賴嘉一（右）。記者趙容萱／攝影
鉅陞董事長褚學忠（左）今宣布，鉅陞建築團隊冠名贊助嘉義土生土長的職業高球選手賴嘉一（右）。記者趙容萱／攝影

布局 建案 房價

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