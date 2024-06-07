看好都市發展與台積電效應 鉅陞建築團隊前進嘉義推案

鉅陞建築團隊與鉅陞國際（5529）董事長褚學忠7日宣布，風靡台北、桃園及台中的「有感建築・專寵自住」，將於今年第3季後首獻嘉義，這也是鉅陞建築團隊第一次跨越濁水溪之作，「為服務更多自住族群的夢想版圖，再度擴大實現。」

褚學忠不諱言，前進嘉義推案，主要看好嘉義市都市更新加速、嘉義車站改建計畫等建設，近期又有台積電（2330）封裝廠進駐動工，以及嘉義縣八大產業園區將磁吸菁英來「嘉」，希望能以國際美學與精品服務，帶給在地人與新嘉義人全新居住體驗。

鉅陞建築團隊至今已有三塊基地在嘉義市中心規劃中，為不負所託、信賴相挺，鉅陞建築團隊也於5月拍板，決定成立嘉義分公司，與擁有300多年文化底蘊的嘉義一起共好、市容轉型。

目前已知，鉅陞建築團隊推案計畫包括以廣陞建築前往嘉義市推案，下半年首案「義教東路案」總銷12億元，預計開價叩關4字頭。另預計2025年第1季將推出「吳鳳北路案」總銷21億元。

另外，位於嘉義市火車站前的「鉅陞嘉義亮點旅店」，也在評估是否將改建為住宅產品。

上櫃的鉅陞國際，明年第1季將在彰化市推出總銷10餘億元的「三福街合建案」；2026年再推「辭修北路合建案」總銷20億元，兩案皆採20至30坪、2至3房小坪數產品。

鉅陞建築團隊今天與職業高球選手賴嘉一，共同舉行冠名贊助發布會，希望號召同業資源、拋磚引玉，一同支持優秀的運動選手。褚學忠說，鉅陞這份深耕的心，不只在城市美學與宜居品質上，更同步關心、致力嘉義運動發展。

賴嘉一選手一如其名，是嘉義土生土長的台灣驕傲，自10歲練球至今，跨越低潮、邁向成熟選手之路，近年來競賽成績逐步上升，2023年更取得職業排名前十五名的佳績。

褚學忠強調，賴嘉一選手穩紮穩打、築夢踏實的登峰之路，就像鉅陞建築團隊的經營理念，從景氣最低潮的時代，即洞見「自住」才是房市最堅實的基本盤，也是建築設計應該有的本質。

即使近年置產風氣大好，亦不因此追逐投機市場，反而從收納美學、家事動線、工程體檢、永續售服、到社區營造，一步步思考如何為自住家庭做更貼心的設計、提供入住後更放心的服務。

褚學忠說，賴嘉一選手深知面對挑戰就是進步的階梯，鉅陞建築團隊也知道，服務好別人最怕面對的客戶，才是品牌永續經營的硬道理。

另針對央行總裁楊金龍指出房市有三大警訊，是否預告第六波信用管制即將出手，褚學忠直言：「任何政策業者只能接受、只能備戰，同時好好檢視自己商品，是否符合大眾期待」。

以台中為例，過去的蛋白區像是沙鹿、清水、太平、潭子，從1字頭房價漲到5字頭，旁邊的彰化市中心才4字頭，褚學忠說，「我們的策略就是往縣轄市蛋黃區佈局」。

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