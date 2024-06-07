長榮斥資逾164億元 買6艘貨櫃輪、5萬只貨櫃

運價持續上漲，長榮海運5月合併營收年增40%，長榮今天也公告，訂造6艘2400 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，並購買5萬只新造貨櫃，合計斥資約5.1億美元，折合新台幣約164.59億元。

長榮海運（2603）今天公告5月單月合併營收新台幣321.6億元，月增3.47億元，增幅1.09%，較去年同期增加92.44億元，增幅40.34%，累計今年前5月合併營收1526.12億元，較去年同期增加405.32億元，增幅36.16%。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）5月持續上揚，市場分析，主因為近期市場仍受紅海危機、船舶繞航與塞港等因素影響，然海運運價及營收反映具遞延效應，5月營收表現相較於市場運價的漲幅較低，展望後市，營運表現仍樂觀看待。

此外，長榮海運今天也重訊公告，代義大利子公司公告董事會決議，向中船黃埔文沖船舶有限公司訂造6艘2400 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，每單位價格落在每艘5200萬美元至5800萬美元之間，交易總額落在3.12億美元至3.48億美元。

同時，長榮海運也代子公司Evergreen Marine（Asia）Pte. Ltd.公告購買新造貨櫃，分別向東方國際集裝箱（香港）有限公司購買2萬5500只新造貨櫃，交易總金額為8861萬2500美元；向中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司購買1萬4500只貨櫃，交易總金額為4195萬美元；向Singamas ManagementServices Limited購買1萬只貨櫃，交易總金額為3215萬2500美元。

商品推薦