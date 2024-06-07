快訊

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍術達人揭「格鬥時5優勢」憂恐捨本逐末

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

長榮斥資逾164億元 買6艘貨櫃輪、5萬只貨櫃

中央社／ 台北7日電
長榮海運示意圖。長榮海運／提供
長榮海運示意圖。長榮海運／提供

運價持續上漲，長榮海運5月合併營收年增40%，長榮今天也公告，訂造6艘2400 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，並購買5萬只新造貨櫃，合計斥資約5.1億美元，折合新台幣約164.59億元。

長榮海運（2603）今天公告5月單月合併營收新台幣321.6億元，月增3.47億元，增幅1.09%，較去年同期增加92.44億元，增幅40.34%，累計今年前5月合併營收1526.12億元，較去年同期增加405.32億元，增幅36.16%。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）5月持續上揚，市場分析，主因為近期市場仍受紅海危機、船舶繞航與塞港等因素影響，然海運運價及營收反映具遞延效應，5月營收表現相較於市場運價的漲幅較低，展望後市，營運表現仍樂觀看待。

此外，長榮海運今天也重訊公告，代義大利子公司公告董事會決議，向中船黃埔文沖船舶有限公司訂造6艘2400 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，每單位價格落在每艘5200萬美元至5800萬美元之間，交易總額落在3.12億美元至3.48億美元。

同時，長榮海運也代子公司Evergreen Marine（Asia）Pte. Ltd.公告購買新造貨櫃，分別向東方國際集裝箱（香港）有限公司購買2萬5500只新造貨櫃，交易總金額為8861萬2500美元；向中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司購買1萬4500只貨櫃，交易總金額為4195萬美元；向Singamas ManagementServices Limited購買1萬只貨櫃，交易總金額為3215萬2500美元。

營收 長榮海運

延伸閱讀

萬海衝上百元關卡 貨櫃三雄中表現最搶眼

在萬海（2615）看到長榮（2603）影子！ 專家：用轉虧為盈來看過於表面

兩岸觀光僵局未解 傳大陸未核准飛越新疆上空？長榮、華航回應了

全球貨櫃輪運價沒有最高只有更高 SCFI指數漲破3000點

相關新聞

SCFI 運價指數連九漲 主要航線運價全上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數7日出爐，運價指數連9漲，本周還是缺船空班最嚴重的亞洲-歐洲及美東漲幅最大，分...

長榮斥資逾164億元 買6艘貨櫃輪、5萬只貨櫃

運價持續上漲，長榮海運5月合併營收年增40%，長榮今天也公告，訂造6艘2400 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，並購買5萬只新造...

長榮海運斥近台幣160餘億元 加碼買進甲醇船及貨櫃

長榮海運（2603）持續加碼進場買進甲醇船及貨櫃輪，首先斥資最高3.48億美元折算台幣約111億左右，訂造6艘甲醇船，同時訂造...

曾失敗負債數十億 台鋼謝裕民如何浴火重生讓中鋼都害怕？

股東會旺季，近年快速崛起的台鋼集團，其核心事業榮剛（5009）股東會上，選任前立委趙天麟任獨立董事，前高雄市議員顏曉菁則出任榮剛子公司精剛董事。由於趙、顏二人是執政的民進黨內重要派系「湧言會」要角，這項布局特別受到政商界注目。

泰國建商 Ananda 進軍台灣 推曼谷頂奢豪宅

泰國上市建商Ananda Development PCL進軍台灣，7日與碩盛國際不動產合作舉辦曼谷指標頂奢豪宅發表會，除...

輝達出手快狠準 一口氣簽10年、砸近29億包逾半棟潤泰玉成辦公大樓

7日科技圈證實，目前台灣分公司在內湖科技園區的輝達（NVIDIA），接下來將搬至「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓；不過房地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。