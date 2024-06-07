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逸達前列腺癌藥美國市場銷量創新高 月增30%、年增84%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）7日公告5月合併營收約1,257萬元，較去年同期大幅成長8,281%；累計今年前五月合併營收約1.66億元，較去年同期新台幣2,868萬元大幅增加480%。

逸達表示，5月合併營收來自晚期前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 六個月劑型美國市場銷售分潤1,257萬元；逸達本月並無供貨予美國經銷商。

受惠於美國市場授權夥伴持續擴展銷售渠道，5月CAMCEVI六個月劑型美國終端市場銷售量2,311支，創單月歷史新高，較4月的1,779支成長30%，較去年同期大增84%；展望未來，市占率增長趨勢不變。

根據逸達與美國市場授權夥伴簽訂之授權合約，每支CAMCEVI對逸達之營收貢獻包含供貨予授權夥伴時所產生的銷貨收入，以及授權夥伴將CAMCEVI於終端市場銷售後，逸達所能享有之銷售分潤。

逸達預計於今年下半年向美國FDA提出CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請，2025年上市銷售；歐洲授權夥伴Accord Healthcare計劃於今年下半年在歐洲推出CAMCEVI六個月劑型；中國授權夥伴長春金賽藥業則預計於今年下半年遞送CAMCEVI六個月劑型中國藥證申請。

此外，CAMCEVI用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦積極持續進行中。隨著CAMCEVI於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，成長可期。

營收 美國

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