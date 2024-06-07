長榮海運斥近台幣160餘億元 加碼買進甲醇船及貨櫃
長榮海運（2603）持續加碼進場買進甲醇船及貨櫃輪，首先斥資最高3.48億美元折算台幣約111億左右，訂造6艘甲醇船，同時訂造5萬個新櫃，斥資1.62億美元，折算台幣約51億元，總投資金額達162億元。
長榮海運向中船黃埔文沖公司買進6艘甲醇雙燃料貨櫃輪，每艘船的載重為2,400 TEU，總交易價格為每 3.12億美元及 3.48億美元，折算台幣約99.84億元及111.36億元，訂造新甲醇主要是符合長榮海運長期的節能船布局需求。
長榮海運表示，選擇甲醇作為新造船的替代燃料，主要是考量電製甲醇(e-methanol)的製造過程具有減碳效益，用於船舶能有效減少二氧化碳排放，符合國際海事組織及歐盟對航運業的環保要求，並有助於企業達成減碳目標。
隨著EU ETS（歐盟碳排放交易系統）對航運公司的影響主要體現在運營成本的增加，因為需要購買碳排放權。透過投資更環保的船舶、改善運營效率和使用低碳替代燃料等方式來減少碳排放，從而減少碳排放權的購買。
長榮在減碳方面因應減碳的實際行動包括投資新型環保船型(甲醇雙燃料船)、提高船舶航行能源使用效率及引進更多節能減排技術，如碳捕捉設備等。
長榮海運今天也同步公告買新貨櫃，這次跟三家不同的公司買新櫃，1萬只貨櫃，交易總金額為3,215萬美元，跟Singamas Management Services Limited 買進。
另外，1.45萬只貨櫃，交易總金額4,195萬美元，向中國國際海運集裝箱(集團) 買進。另外的2.55萬只貨櫃，交易總金額8,861萬美元。
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