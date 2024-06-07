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燦坤攜手歐德打造首間 WanDau 策略合作門市開幕

經濟日報／ 記者李泠秭／台中即時報導
燦坤董事長林技典（左）、歐德總經理陳國甫。記者李泠秭／攝影
燦坤董事長林技典（左）、歐德總經理陳國甫。記者李泠秭／攝影

燦坤（2430）與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」於7日宣布正式開幕，傢俱家飾服務結合的多元3C家電賣場，以雙樓層格局設計，為Lifestyle中大型店格，透過雙店點整合方式，建構成家的一站式服務鏈，敦富店的落成不僅是燦坤與歐德共同實現幸福家庭生態圈的象徵性起點，更為燦坤WanDau商業模式計畫的版圖拓展注入新血。

燦坤董事長林技典表示，敦富店的誕生可以理解為「類WanDau概念店」的延伸，從WanDau經驗來看，情境式選購環境對門市體驗十分加分。首次嘗試將3C家電選購配置與室內裝潢設計服務系統導入門市，是絕對雙贏的整合策略，可讓彼此屬性需求相通的客群，同時享有一站式配套服務。全台燦坤與歐德門市也建立區域導客模式，通過鄰近門市需求互導交流，共同為品牌會員提供最佳解決途徑。

林技典表示，此次與歐德合作的首間WanDau策略門市，特別選在位於台中市發展核心地帶的北屯，為2023年全台淨遷入人口最多的行政區，是具有諸多重劃區領頭的優質住宅市場，基礎公設完善、緊鄰各大商圈提供便利成熟的生活機能，該區建設前景十分看好，環境優勢皆高度契合燦坤與歐德合開新店的選址策略。

燦坤表示，因應外部環境變化及消費市場需求判斷，今年的展店節奏更加審慎，有了歐德專業面的服務量能的挹注，將為燦坤未來店型發展帶來更多變化，後續新開或整改門市勢必將有機會再聯手，而燦坤也不排除針對歐德新拓據點合作進駐計畫，將雙方的服務價值達到雙倍以上的提升。

家電 燦坤

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