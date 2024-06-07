泰國建商 Ananda 進軍台灣 推曼谷頂奢豪宅
泰國上市建商Ananda Development PCL進軍台灣，7日與碩盛國際不動產合作舉辦曼谷指標頂奢豪宅發表會，除介紹旗艦豪華住宅建案「COCO PARC」，也展示 Ananda 旗下其他住宅建案。
Ananda 表示，此次在台灣展示的旗艦豪華住宅建案「COCO PARC」，可說是曼谷奢華的縮影。
此案位於曼谷重要的交通主幹道拉瑪四路上，鄰近曼谷市MRT 藍色環線，該環狀線有多達14 個與其他軌道的交會換乘站點。COCO PARC 與其他泰國房產建案不同，為先蓋後售案，共37樓，總戶數444戶，涵蓋各種尺寸的戶型。
Ananda 表示，COCO PARC 由全球頂尖的 Architects49 和 DWP 打造，並由有70年歷史的著名泰國五星級奢華 Dusit 都喜酒店集團，提供專業高級物業管理服務。
在台灣展示的其他項目包括 IDEO SUKHUMVIT Rama4、IDEO MOBI Eastpoint、IDEO Rama9 Town Villa、IDEO Ramkamhaeng Lamsali、IDEO Mobi Rangnam、Ashton Silom 和 Ashton Asoke-Rama9。
Ananda 國際銷售業務部主管 Lalisorn Dhanincharuthphol 表示，台灣的銷售量去年在 Ananda 的國際市場排名中名列前茅，反映出台灣投資人的強烈興趣。
Ananda IDEO 及 IDEO MOBI 執行長 Maneerat Thanutsethi 表示，由於台灣投資人對泰國房地產愈來愈感興趣，因此進軍台灣市場是 Ananda 2024年擴張計畫的關鍵一環。
碩盛國際不動產創辦人陳復宇表示，泰國房地產吸引台灣投資人，原因包括泰國房產價格相對便宜，公設空間坪數不計價，泰國生活成本相對低，泰國房屋都是精裝修，只需一咖行李箱即可輕鬆入住等。
Ananda表示，為讓台灣投資人了解曼谷房地產市場，Ananda 與碩盛國際不動產將於6月15日和6月29日，分別於台北 W Hotel和高雄萬豪酒店，舉行「沙瓦迪卡！Bangkok 探索曼谷房產博覽會」，博覽會設有曼谷房產、國際學校教育諮詢、美食小吃等主題專區。
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