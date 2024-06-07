輝達出手快狠準 一口氣簽10年、砸近29億包逾半棟潤泰玉成辦公大樓

7日科技圈證實，目前台灣分公司在內湖科技園區的輝達（NVIDIA），接下來將搬至「潤泰玉成辦公大樓」3～17樓；不過房地產業早在去年第4季就有消息傳出大咖租方包下逾半棟「潤泰玉成辦公大樓」。

而在去年12月29日，潤泰新（9945）公告，租方擬以總租金28.97億元、進駐集團旗下持股七成子公司潤泰創新開發持有的「潤泰玉成辦公大樓」，入住樓層三樓到17樓，總出租面積約10,259.31坪，相當於包下該棟六成面積，其租期為10年又1個月；其中包含第4、6、8年各調漲2%。

不過對於科技圈證實租方身分為輝達一事，潤泰新指出，由於與租方簽訂保密協議，包含大樓名稱、單坪租金等相關資料，無法對外說明；目前也尚未接收到有客戶欲租下或另外半棟，甚至買下全棟的訊息。

據悉，去年底大咖租方包下「潤泰玉成辦公大樓」3~17樓，因客戶一口氣包下逾半棟面積，且為國際知名外商，加上承租時間較早，每坪月租金落在2,400～2,500元間。

至於樓上18～27樓部分，潤泰新指出，目前該案中高樓樓層商辦空間仍持續招租中，每坪租金開價2,600～2,700元。全案已在2024年2月取得使照。

潤泰新強調，因南港目前全新頂級商辦大樓稀少，該棟有18～27樓另外近半棟、採分層對外招租，目前持續不同客戶洽談中。

有趣的是，愛逛夜市的輝達執行長黃仁勳，即將進駐的「潤泰玉成辦公大樓」，距離饒河夜市開車僅需五分鐘，未來黃仁勳逛夜市、吃台灣小吃會更方便。

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