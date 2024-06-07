瞄準大新竹科技業青年首購族 「富宇東方大境」主推2-3房產品

不受房價攀升影響，大新竹房市交易熱度不減。建商為消費者荷包考量，紛紛轉向蛋白區推2至3房、低總價的個案。全新公開的「富宇東方大境」基地位於新竹縣竹東鎮，將推出規模適中的398戶住宅大樓，讓年輕的購屋族有機會以2,000萬以內價格，買到心目中理想的家。

新竹縣府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫下，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，這將讓延宕30年的竹科縣地段重啟開發，也同步點亮竹東鎮的房市前景。

「富宇東方大境」千餘坪完整基地，在竹東鎮光武段1地號，規劃興建3棟地上23層、地下4層，將是竹東最高樓層地標。格局主要規劃二房（24~29坪）、三房（34 坪），共有396戶住家、2戶店面；車位規劃為462個平面式車位。

東方大境是由富宇建設投資建設，盛傑營造有限公司營造，吳六合建築師事務所建築設計，基地面積1813.97坪，建蔽率32.83%，公設比34.5%。該案除基地完整之外，還坐擁環山傍河景觀，是一大亮點。

「富宇東方大境」公共設施有接待大廳、交誼廳、會議室、閱覽室、視聽室、健身房、桌球室、兒童遊戲區、瑜伽教室、信箱區、高爾夫練習室、羽球館等。建材規劃廚具：櫻花廚具、電器櫃、Bosch 洗碗機、Svago蒸烘烤變頻微波爐，衛浴：TOTO 衛浴、全自動馬桶（主）、免治馬桶（客）。其他：太格木地板、維夫拉克電子鎖、電動曬衣架等。

周邊學區及環境機能佳，車程約2分鐘可達學區上館國小，距員東國中車程約5分鐘。車程約5分鐘可達全聯竹東仁愛店，距伍聯社中正店車程約 4分鐘，活採買便利。交通方面，車程約6分鐘可達竹東火車站。若是要南來北往及打算上山下海者，另有國道三號、台三線，及東西向 68 快速道路可利用。 「富宇東方大境」週邊機能圖。圖／業者提供 「富宇東方大境」瞄準大新竹科技業青年首購族，主推 2-3 房低總價產品。圖／業者提供

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