五月營造工程總指數年增率2.39% 專家：造價暴漲期已過 惟這隱憂仍在

據主計總處營造工程物價指數統計顯示，今年5月年增率為2.39%，相較於2021年大漲10.94%、2022年大漲7.36%，營造成本大漲期已過，營造工程總指數暫時已經趨於穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年營造工程總指數年增率已降至1.74%，今年5月年增率雖小幅拉高到2.39%，但已無先前暴漲的情況。

曾敬德分析，2021與2022年房價上漲，主反映造價成本大漲，不過近兩年造價已經漲幅趨於穩定。

不過，曾敬德指出，現在工程案量大，2022與2023總計就有2,057萬坪的樓地板面積報開工，加上營建業勞工仍偏向供不應求的狀況，今年五月勞務類的年增率仍維持接近4%的表現，遠高於材料類的漲幅，顯示工人薪資仍因缺工壓力、持續上漲中。

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