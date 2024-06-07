快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

造價220億！台塑大樓都更工程標出 中工：2029年完工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台塑大樓舊貌／中華工程提供
台塑大樓舊貌／中華工程提供

台塑企業「起家厝」敦北總部都更案有新進展，歷經近6個月招標，中華工程今（7日）表示，得標承攬「台塑大樓都市更新新建工程」標案，全部工程造價近220億，預計2029年完工。

中華工程表示，台塑大樓都市更新案，基地位於台北市敦化北路上，原為台塑企業總部，佔地面積近6300餘坪，未來舊大樓拆除後將新建2棟A級商辦大樓(地下5層地上22層)及1棟高級住宅大樓(地下4層，地上22層)，總樓地板面積約達6萬5,000坪。

中華工程表示，「台塑大樓都市更新新建工程」自2023年第4季招標，經過評選、議價，最終由中華工程得標承攬，雙方並於2024年6月6日簽訂工程合約，全部工程造價近220億，預計2029年完工。

台塑大樓舊貌／中華工程提供
台塑大樓舊貌／中華工程提供

台塑 都市更新

延伸閱讀

台中4校體育設施更新 籌款2千萬元助學生安全舒適活動環境

斗六鐵路高架化3關卡推動牛步 鐵道局澄清：無特別刁難

鋪路後變矮！西拉雅大道分隔島快不見 改善工程流標3次

旭然營收／5月6,595萬元 同期新高、年增15.5%

相關新聞

SCFI 運價指數連九漲 主要航線運價全上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數7日出爐，運價指數連9漲，本周還是缺船空班最嚴重的亞洲-歐洲及美東漲幅最大，分...

五月營造工程總指數年增率2.39% 專家：造價暴漲期已過 惟這隱憂仍在

據主計總處營造工程物價指數統計顯示，今年5月年增率為2.39%，相較於2021年大漲10.94%、2022年大漲7.36...

造價220億！台塑大樓都更工程標出 中工：2029年完工

台塑企業「起家厝」敦北總部都更案有新進展，歷經近6個月招標，中華工程今（7日）表示，得標承攬「台塑大樓都市更新新建工程」...

通膨預期買盤讓房市續熱 皇翔廖年吉：現在房市很熱台積電更熱

皇翔建設（2545）7日舉行股東會，董事長廖年吉在會後表示，「現在房市很熱，台積電更熱」，接下來不排除往中南部市場發展，...

六角歡慶20周年 號召員工公益市集獻愛心

六角（2732）7日在新竹舉辦20周年慶晚宴，董事長王耀輝、共同創辦人王麗玉、國內外旗下子公司以及全球日出茶太Chati...

漢翔與 AEVEX Aerospace 簽署合作備忘錄 正式進入無人機市場

漢翔公司（2634）於7日與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄，由漢翔董事長胡開宏及AEVEX執行長B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。