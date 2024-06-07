中工奪台塑大樓都更工程標案 造價驚人、預計2029年完工
基地位於台北市敦化北路上，原為台塑企業總部，經過都更開發的「台塑大樓都市更新新建工程」，今日確定由中華工程拿下該工程案。
中華工程表示，「台塑大樓都更案」自2023年第4季招標，經過評選、議價，最終由中華工程得標承攬，雙方在六日簽訂工程合約，全部工程造價近220億，預計2029年完工。
中華工程指出，「台塑大樓都更案」占地面積約近6,300餘坪，未來舊大樓拆除後，將新建兩棟A級商辦大樓、為地下5層和地上22樓，及一棟高級住宅大樓、為地下4層和地上22樓，總樓地板面積約達65,000坪。
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