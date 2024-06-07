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SCFI 運價指數連九漲 主要航線運價全上漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數7日出爐，運價指數連9漲。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數7日出爐，運價指數連9漲。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數7日出爐，運價指數連9漲，本周還是缺船空班最嚴重的亞洲-歐洲及美東漲幅最大，分別為5.6%、3.3%。也因為缺船排擠效應，亞洲近洋線、亞洲-南非、南美走勢強。

SCFI指數上漲140.1點至3,184.87點，周漲幅4.6%，包含4大主要航線，近洋線表現強勁外，澳新、南非、南美以及東南亞航線運價全都上漲；隨著第3季旺季將到來，市場傳出各大航商加收旺季附加費，將有利貨櫃三雄長榮海運（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第2季營運及獲利表現。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,949美元，較前一期上漲209美元，周漲幅5.6%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,784美元，較前一期上漲64美元，漲幅1.35%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達6,209美元，較前一期上漲41美元，漲幅0.66%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達7,447美元，較前一期上漲241美元，漲幅達3.3%。

全球塞港問題浮現，近洋線則受惠於船舶排擠效應，遠東到東南亞繼前一期大漲兩成以上後，最新一期報價持續大漲，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲90美元，漲幅14.62%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都較前一期持平。

東南亞

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