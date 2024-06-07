安克生醫攜手美國史丹佛 研究成果登知名國際期刊
安克生醫（4188）7日宣布，該公司積極擴大產品應用，布局全球市場，持續與國內外權威級醫療機構合作。近期再次完成與美國史丹佛睡眠中心的國際臨床合作，成果已撰寫成論文，獲登於睡眠領域指標期刊《Sleep Medicine》，提升全球曝光度，替產品創造更大的臨床價值。
此次是安克生醫與史丹佛睡眠中心合作的第二篇論文發表，前一篇於2023年刊登於全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》，此篇則登於睡眠領域指標期刊《Sleep Medicine》；此研究也與安克生醫攜手台大醫院健管中心的臨床研究成果相符，再次證明了產品價值，是阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）的評估利器，有助於早期診斷和精準治療。
全球罹患OSA的成年人估計超過4億人，主要原因之一是現行檢測方法存在許多不便，降低了可近性，也連帶降低檢測意願，使得約有八成患者未能被有效診斷。
為提高檢測意願，安克生醫持續致力於提升檢測方便性與精準度。近期與美國史丹佛睡眠中心完成國際臨床合作，以安克生醫研發的免過夜「超音波智慧睡眠檢測」，觀察受測者的舌頭型態，便能判斷出罹患中重度OSA的疾病風險，相較於睡眠中心，準確率高達近9成。
安克生醫總經理李伊俐指出，「超音波智慧睡眠檢測」透過自動化標準掃描，搭配AI智慧精準分析，能在免過夜的情況下，於10分鐘內迅速且精準地完成OSA檢測，大幅提升方便性。
相較於傳統過夜生理訊息的檢測，此次研究是透過超音波掃描上呼吸道的解剖結構，觀察發生阻塞型觀呼吸中止症的成因，因此，在判斷疾病風險的同時，更能協助醫生對於後續的治療方式提供指引，也替該項智慧醫材創造更廣泛且更具價值的臨床應用。
「超音波智慧睡眠檢測」已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可。目前國內市場包括台大醫院健管中心、好心肝診所、內湖陽光診所、富盈診所以及中國附醫健診都已開始使用，嘉惠國人。
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