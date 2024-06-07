六角歡慶20周年 號召員工公益市集獻愛心

六角（2732）7日在新竹舉辦20周年慶晚宴，董事長王耀輝、共同創辦人王麗玉、國內外旗下子公司以及全球日出茶太Chatime代理商超過600人聯袂出席晚宴活動。王耀輝表示，六角邁入20周年，不斷積極布局全球餐飲版圖，攜手海外夥伴共同撐過疫情的挑戰，2024年集團旗下已超過10個品牌，遍布全球63個國家地區，國際化程度比肩歐美餐飲品牌，貫徹以「國際餐飲品牌平台」為企業的願景。

六角從疫情後強力反彈復甦，連年合併營收持續成長，「築高牆、廣積糧」是企業能夠一直持續擴展的經營理念，站穩面對現今全球通貨膨脹、營運成本提升以及缺工議題的挑戰。同時，「創新」與「靈活」也是六角企業的DNA，過去兩年，日出茶太進行了全球品牌再造計畫，重新有了嶄新樣貌，瞄準年輕GEN Z消費族群；子公司王座國際帶入韓式橋村炸雞，在台興起一股炸雞潮，也正式在2023年登錄興櫃，邁向IPO的進程；春上布丁蛋糕成功打進高雄地區，成為全台據點最廣及最受歡迎的伴手禮品牌之一。

王耀輝指出，隨著全球珍奶產業的市場競爭激烈，第三次國際化發展潮流越趨加快。因此，六角繼2023年集團進行供應鏈重整，優化全球物料品質與物流效益，同時持續發展數位轉型與投資，引進智能茶機縮減人力訓練成本，穩定產品品質；增加數位會員經營投資，提高消費者品牌黏著度。

並以「兵馬未動 糧草先行」做為國際市場發展的理念，短期策略目標著重日出茶太Chatime品牌與產品升級，增加超過千萬的行銷投資提升全球能見度；中長期目標則提撥公司獲利的一部分，做為新市場發展的前期投資，寄望三年內可以再培植二至三個百店規模的市場。

旗下子公司天恩粉圓同步提升創新研發能量，因應國際化市場需求，提供最佳解決方案。六角將以品牌驅動供應鏈腳步，瞄準歐美市場做為重點發展區域，打造手搖飲料國際市場大平台。

為歡慶20周年生日，六角國際除了6月7日舉辦的盛大周年晚宴，也特別舉辦員工家庭日，招待全體員工與親友至六福村遊玩。同時，攜手新竹縣府與家扶中心廣邀六角員工與民眾齊心做公益，6月8日將於新竹縣政府前廣場舉辦「20好食 六角好物節 愛心義賣市集」活動，希望透過彙集六角員工、海外代理商、民眾自主捐贈二手物品，有來自世界各地超過3,000件近乎全新的好物與精品義賣外，更有多攤美食點心飲品等著大家，此活動所得全數捐贈新竹家扶中心，邀請民眾一起吃喝玩樂做愛心捐公益。

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