泓德能源股東會／主業收入穩健成長 瞄準日、澳綠電市場商機

泓德能源（6873）於7日召開股東常會，會議中承認112年度營業報告書與財務報表，112全年累計合併營收為近新台幣58.39億元，年增15.4%，合併營業毛利成長26.48%，每股盈餘8.36元。今年配發112年現金股利新台幣約4.0258元與股票股利預計每股0.255元，董事長謝源一表示，在去年國際局勢與台灣環境充滿變化與挑戰下，仍有穩定的股利，要感謝各位董事、所有股東、全體員工與合作夥伴們的支持。

主業收入穩健成長 智慧電力事業布局展現成果

由於綠能布局眼光長遠且精準，泓德能源掌握足夠土地庫存量，逐步建置光電案場與儲能案場。截至112年底，太陽光電工程建置已超過430MW，近期案場開發以漁電共生案場為主，其中養殖事業交由專業團隊「星源漁業」負責，創造了漁電雙贏佳績，去年漁獲產量逾10萬台斤，並取得因應漁電共生新型態養殖的5項技術專利，今年將首次進行室內白蝦養殖計畫。儲能系統整合商「星佑能源」負責開發儲能系統與EMS能源管理系統，提供案場維運及電力交易代操服務，依照光電案場量體逐步搭配建置儲能系統，所掌握之案場權利達700MW。

綠電購售專業顧問「星星電力」今年年捷報頻傳，陸續與各產業龍頭企業合作轉供綠電，並創下2個月內完成轉供綠電的高效實績。自取得售電執照至112年底星星電力已轉供綠電33,431萬度，112年單一年度簽約量逾18億度電且轉供實蹟較前一年成長10倍。全方位充電營運商「星舟快充」112年拿下鐵路局「宜花東車站充電樁」標案，完成環島充電網路布局，並與全家便利商店等通路積極合作拓點以服務即將大量成長的電動車車主。星舟快充目標三年內建置1000個站點，其中包含光充儲充電專用園區，一處可滿足電車充電、休憩餐飲等多種需求，加倍完善充電生態系。

納入MSCI全球小型指數成分股 泓德能源實力再獲國際投資人肯定

泓德能源整合集團資源，提供從綠能案場開發與維運、售電到充電等多元的一站式解決方案，除了在台灣持續拓展再生能源事業版圖，亦放眼國際電力市場，首要目標進軍電力高度自由化的日本與澳洲。總經理周仕昌說明，泓德能源將整合TITAN軟硬體服務，以能源聚合商角色來媒合電力供需，形成虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）以打造電力批發與電力零售事業。日前更拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩標案，將獲日本政府補助20年，為首家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司。泓德能源今年通過核准改列一般板，轉板前夕被納入MSCI全球小型指數成分股，泓德能源的實力與財務表現再獲國際投資人肯定。

112年是史上最熱的一年，第二十八屆聯合國氣候大會（COP28）史無前例的通過氣候災害賠償基金，顯示極端氣候威脅人類社會的嚴峻程度。泓德能源除了一秉初衷致力提供永續潔淨能源以外，並承諾在綠能電場開發與維運、研發AI監控系統等綠色科技的營運過程中，盡最大努力減少對生態的破壞。本次股東會亦是一場碳中和活動，泓德能源將調查所有來賓與工作人員的碳足跡與活動碳排，活動後進行計算並以既有採購碳權進行抵銷，減輕對環境的影響。

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