漢翔與 AEVEX Aerospace 簽署合作備忘錄 正式進入無人機市場

漢翔公司（2634）於7日與美國AEVEX Aerospace公司簽署合作備忘錄，由漢翔董事長胡開宏及AEVEX執行長Brian Raduenz代表簽署，這份備忘錄涵蓋了「空中/地面無人裝備系統」，宣告漢翔進入與國際合作之無人載具領域。

漢翔公司表示，美國AEVEX Aerospace公司，專長無人飛行系統的設計、製造和整合，具備相當成熟的技術與實戰經驗。該公司去年12月及今年4月參訪漢翔的航電廠、先進複材中心、線束與裝配產線等，對漢翔的專業大量製造能量印象深刻，自此陸續展開洽談，表達高度合作意願，希望能在台灣建立無人機供應鏈基地，由漢翔帶領國內航太體系供應商，不論是軟、硬體與後勤，都能相互提供支援。

漢翔擁有豐富的航空產品製造經驗，具備強大的研發、產製及全機系統整合能力，近年不斷精進的先進複材與航電能量，更有機會在國際無人機製造領域一展長才。

過去漢翔一再強調，公司在無人機市場不會缺席，在「軍用商規」領域中，漢翔早已與國內多家廠商洽談，無論是委製、系統整合、後勤維修，都能夠滿足各家業者需求；如今以既有的能量涉足無人機，正式躋身製造商之列，不限定在軍用商規，應用範疇更加廣泛，漢翔表示，只要國家有需求，漢翔一定都在，而最終目標，將放眼無人機全球市場。

簽署儀式完成後，雙方針對未來無人裝備系統合作交換意見，AEVEX公司也表示，很希望能跟漢翔共同合作，建立長遠穩定夥伴關係，實現共贏。

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