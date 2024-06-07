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國泰航空與新加坡航空 宣布展開可持續發展合作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空和新加坡航空簽訂合作備忘錄。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
國泰航空和新加坡航空簽訂合作備忘錄。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

國泰航空和新加坡航空已簽訂合作備忘錄，就一系列可持續發展舉措展開合作。此次合作旨在倡導航空業實現減碳的關鍵舉措——可持續航空燃油（SAF）在亞太地區的發展及應用，並交流提高可持續發展績效的最佳實踐。     

在阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦的第80屆國際航空運輸協會年度大會暨世界航空運輸峰會期間，國泰集團行政總裁林紹波與新加坡航空總裁吳俊鵬簽署了合作備忘錄。

合作協議重點涵蓋兩個關鍵領域，彰顯兩家航空公司致力於2050年或之前實現淨零碳排放的承諾，以及推動行業可持續發展變革的共同願景。

首先，國泰航空和新加坡航空將共同提倡亞太地區可持續航空燃油的廣泛應用，該方面的舉措包括致力於提高公眾認知可持續航空燃油對航空業實現減碳的關鍵作用，以及倡導地區制定支持政策，同時推動全球標準化可持續航空燃油核算及報告框架，以確保使用該燃料所產生的減排量透明度及可驗性。此外，兩家航空公司還將一同探索在選定地點共同採購可持續航空燃油的可行性。以上舉措都旨在促進可持續航空燃油的研發及支持其航空界更廣泛地採用。

第二項關鍵領域是交流最佳實踐，包括減少單次使用塑料、廢物管理，以及改善地面和貨運業務的能源效益等，務求提升兩家航空公司營運的可持續發展績效，並加快雙方在其營運中可持續發展舉措的開發及應用。

國泰集團行政總裁林紹波表示：「國泰秉承『共創可持續未來』的合作精神，積極尋找志同道合的業界領袖，建立戰略夥伴關係，以共同達致可持續航空。我們期望憑藉與新加坡航空的合作，加速並支持區內可持續航空燃油供應鏈的發展，建立可靠的可持續航空燃油生態系統，以使行業實現其長期減碳目標。國泰是亞洲區內率先承諾在2030年或之前可持續航空燃油將佔整體航空燃油耗用量百分之十的航空公司之一，我們正採取多管齊下的方法，為航空業實現更環保的未來做出貢獻。」

新加坡航空總裁吳俊鵬表示：「新加坡航空致力於將可持續發展融入我們營運的各個層面。然而，我們也意識到不能單靠一己之力達成目標。我們與國泰的合作，標誌著雙方致力促進亞太地區可持續發展倡議合作的共同抱負。我們將攜手為航空業可持續的未來奠定基礎，確保未來世代持續享受航空旅行的益處。」

新航集團的歷史可追溯到1947年啟航的馬來亞航空有限公司（Malayan Airways Limited）。該公司在更名為馬來西亞航空（Malaysian Airways）後，再次更名為馬星航空（Malaysia-Singapore Airlines，MSA）。 1972年，馬星航空公司分為新加坡航空公司（SIA）和馬來西亞航空公司。新加坡航空公司最初只擁有10架飛機，航線網絡覆蓋18個國家的22座城市，隨後逐步發展為世界級的國際航空集團。新加坡航空致力於不斷提升品牌承諾的三大支柱：卓越的服務、優質的產品和便利的網路 。

國泰 新加坡航空 航空業

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