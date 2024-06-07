鳳凰股東會／增加機位取得 布局郵輪市場添動能

鳳凰（5706）7日召開股東常會，董事長張巍耀表示，疫後旅遊需求持續暢旺，航空公司航班恢復，全球旅遊人口持續攀高，營收朝向恢復疫情前規模努力中。今年計畫將持續增加機位取得，包括各路線系列團體機位，以及爭取包機合作，以因應市場需求。也將積極布局郵輪市場，爭取以基隆、高雄為母港的包船及上架長、短線機加船 （flight cruise）產品。

鳳凰股東會通過去年財報，會中順利通過各項財務報表、盈餘分配及相關議案。鳳凰去年營收22.02億元，年增986.7%，稅後純益1.78億元，呈現虧轉盈，每股稅後盈餘為2.44元。並於股東會通過發放每股現金股利2元、股票股利1元，共計3元，保持上市櫃23年以來連續發放股利，且盈餘分配率超過100%。

張巍耀表示，根據世界旅遊組織統計，去年國際旅遊業恢復至疫情前八成，壓抑了數年的旅遊需求、航空運輸的恢復，將為2024年實現全面復甦奠下基礎。雖然國際間仍有地緣政治、通貨膨脹、極端氣候等因素等不利因素影響，相信旅遊業仍能重返榮景。

鳳凰表示，解封初期由於歐美長線航班恢復較早，故產品幾乎已恢復疫情前上架數量，並且利用新增航點如歐洲米蘭、慕尼黑等，設計更多元產品。另針對疫後高端旅遊需求推出如歐洲河輪之旅、美加國家公園、賞極光之旅、南極郵輪旅遊等，以滿足對高端及稀缺旅遊產品需求。

針對國人首選的日本旅遊，除系列機位銷售外，並積極布局包機如東北新潟賞雪、鳥取賞櫻及賞楓，彌補團體機位不足，及吸引對日本二、三線城市團體旅遊有興趣的的旅客。延續國人在郵輪旅遊的熱度，參與歌詩達郵輪包船航程，以基隆為母港，安排日韓等約25航次行程包裝。在疫情期間受阻的郵輪旅遊，還是相當受旅客青睞，且包船航程含括暑假假期，也吸引許多家族、親子旅遊。長線地中海、阿拉伯海、阿拉斯加等產品也是郵輪推廣重點。

此外，集團子公司航空代理積極拓展新合作機會，最新代理韓國可依航空（AeroK），初期每天一班飛航清州台北航線，並將視需求量增加航班及航點。另也增加代理蒙古航空（Mongolian Airlines）主要銷售香港烏蘭巴托段，可包裝蒙古及蒙古加貝加爾湖行程。

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