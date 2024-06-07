大成韓家宇：大舉擴建產能、布局美國 營運後勢可期
飼料雞肉廠大成大舉擴充產能，董事長韓家宇今天表示，台灣北中南3地包括嘉義、彰化等皆有擴建計畫，海外則與夥伴日本昭和產業株式會社，於中國天津布局「麵粉類一條龍」，也規劃安徽蚌埠食品加工廠擴充第3期，今年將積極進軍美國市場，預期大成整體營運後勢可期。
飼料雞肉廠大成今天召開股東會，韓家宇向中央社記者獨家表示，食品加工是推升大成重要的動能，北中南都有土地規劃建廠，包括嘉義馬稠後食品加工廠二期有2萬坪土地，富岡麵粉廠旁尚有9000坪土地，彰化也將規劃蛋品加工廠，與日本昭和產業株式會社合作，土地有3000坪，都會陸續規劃建廠，未來將能大力推升大成業績。
韓家宇也透露，近期在美國與當地華僑合資成立公司，大成占重要股份，因當地資深華僑找不到接班人，因此找上大成買下工廠；該廠生產春捲、煎餃等加工食品。合資金額和工廠規模目前不方便透露，但「後勢可期」。
大成麵粉事業方面，2006年與上海良友集團合資成立大成良友麵粉公司，韓家宇表示，大陸麵粉的上海業務今年已結束。與日本昭和產業2003年在天津合作裹粉廠，2014年在天津與上海合作麵粉廠，今年將深化合作，於天津打造「麵粉類一條龍」，將合作裹粉、麵粉、烘焙等。
他也提到，因大陸市場加工食品成績亮眼，在安徽蚌埠1、2期都已投產，不過因供不應求，為了提早布局，已計畫擴充3期，拿下約6萬坪土地面積，將做第3期加工食品開發，以強化大陸競爭力，現在正規劃建廠。
東南亞市場方面，他說，越南市場以前較辛苦，近期獲利創新高，因越南水產飼料量變多，加上養豬廠效益發揮，豬價也比前2年高所致。
此外，大成旗下有「三能」，專營動物營養的「全能」、動物疫苗的「萬能」和寵物食品「毛能」。他透露，今年新增一「能」，為專注開發保健食品的「康能」，今年將陸續推出相關產品，不排除進入藥局通路。
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