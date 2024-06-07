快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

國喬股東會／今年營運有望回溫 碳三產業鏈成效漸顯

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
布局碳三產業鏈，國喬於泉州泉港石化園區設立泉州國亨，目前首批PP產品已順利產出，正送交客戶認證中。國喬石化提供／照片
布局碳三產業鏈，國喬於泉州泉港石化園區設立泉州國亨，目前首批PP產品已順利產出，正送交客戶認證中。國喬石化提供／照片

國喬石化（1312）7日召開股東會，會中通過去年財報，以及不分派股利及董事、員工酬勞，並進行獨立董事補選。國喬表示，目前石化產業的營運環境仍有壓力，但下游買氣已然浮現，今年營運有望回溫；另，為長期多元布局發展，成立泉州國亨，目前首批聚丙烯（PP）已順利產出並送客戶認證，後續成效將逐步浮現。

國喬指出，產品方面，旗下產創中心正在開發高性能、高強度特種尼龍工程塑膠及與國際大廠共同開發生物基產品；業務方面，正積極拓展越南、印尼、印度、孟加拉等東南亞新興市場；加上即將進入SM、ABS等石化產品的需求旺季，今年度整體營運有望回穩加溫。

國喬表示，2023年度石化業普遍受到中國大陸新增產能過剩、俄烏戰爭、以巴衝突加劇地緣政治緊張、中美貿易爭端及高通膨、高利率等不利因素所造成的景氣衰退影響，致使去年每股虧損達1.59元。

為長期多元佈局策略，國喬跨足碳三產業鏈設立泉州國亨，第一期投資290億元於泉州泉港石化園區設廠，佔地800畝，是福建十四五製造業高品質發展專項規劃的重點項目，更為福建近三年來最大臺資項目。目前上游廠PDH已做最後開俥投料，聚丙烯（PP）廠也於今年4月底進料，首批PP產品順利產出，陸續送交客戶品質認證，已得到相當滿意的回饋及肯定。

泉州國亨年產能可達66萬噸丙烯及45萬噸高值化PP，未來計劃投入聚丙烯高端複合材，跨足醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，商轉後市場前景可期。

國喬表示，泉州國亨的設立，代表公司跨足以丙烯為核心的「碳三產業鏈」新里程碑。丙烯系列產品應用廣泛，製造過程也對環境更友善。此外，不只泉州國亨往下延伸，園區也有不少重量級的下游廠商陸續試車投產，碳三產業鏈聚落已然形成。

國喬 福建

延伸閱讀

福建踩線團喊卡 連江議長嘆可惜：盼陸客填補旅宿空缺

福建踩線團今晚宣布延期！賴政府不解除6月禁團令 業者嘆：最後苦了我們

陸要求「平潭復航才放福建團客赴台」 陸委會：這是兩件事

禁團令還有望全解？ 蕭博仁曝下個關鍵時間點在6月10日

相關新聞

國喬股東會／今年營運有望回溫 碳三產業鏈成效漸顯

國喬石化（1312）7日召開股東會，會中通過去年財報，以及不分派股利及董事、員工酬勞，並進行獨立董事補選。國喬表示，目前...

信義房屋暖心陪伴 助買家處理漏水

買新屋才歡喜入住就發現廁所漏水，卻因為家中因素無法馬上處理，擔憂房屋仲介提供的保固服務過期，該怎麼辦？信義房屋汐止康寧店...

詐騙新手法 台塑法務室：未主動發郵件、勿上當受騙

詐騙手法不斷翻新，近來又有假冒企業發送電子郵件聲稱「版權侵害」要求刪除未經授權使用影片、圖片等新手法，民眾點擊附檔或連結...

六都高鐵房價最低！超微若宣布設台南 每坪有望站穩這數字

超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，她今赴大台南會展中心出席論壇，被解讀台南機率更大，南市府尤其力薦場...

最熱完全中學「學區宅」在大同！ 一天成交2戶

12年國教時代，完全中學成為許多父母考量孩子升學的熱門選項，也帶動周遭國中「學區宅」的交易熱絡。永慶房產集團調查今年台北...

台中這預售屋建案攜回預售屋契約審閱先付定金？公平會開罰

公平會日前委員會議決議通過，寶鏵興業股份有限公司於銷售台中市「寶宇丰蘊」預售屋過程，要求購屋人須先給付定金始提供預售屋買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。