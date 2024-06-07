國喬股東會／今年營運有望回溫 碳三產業鏈成效漸顯

國喬石化（1312）7日召開股東會，會中通過去年財報，以及不分派股利及董事、員工酬勞，並進行獨立董事補選。國喬表示，目前石化產業的營運環境仍有壓力，但下游買氣已然浮現，今年營運有望回溫；另，為長期多元布局發展，成立泉州國亨，目前首批聚丙烯（PP）已順利產出並送客戶認證，後續成效將逐步浮現。

國喬指出，產品方面，旗下產創中心正在開發高性能、高強度特種尼龍工程塑膠及與國際大廠共同開發生物基產品；業務方面，正積極拓展越南、印尼、印度、孟加拉等東南亞新興市場；加上即將進入SM、ABS等石化產品的需求旺季，今年度整體營運有望回穩加溫。

國喬表示，2023年度石化業普遍受到中國大陸新增產能過剩、俄烏戰爭、以巴衝突加劇地緣政治緊張、中美貿易爭端及高通膨、高利率等不利因素所造成的景氣衰退影響，致使去年每股虧損達1.59元。

為長期多元佈局策略，國喬跨足碳三產業鏈設立泉州國亨，第一期投資290億元於泉州泉港石化園區設廠，佔地800畝，是福建十四五製造業高品質發展專項規劃的重點項目，更為福建近三年來最大臺資項目。目前上游廠PDH已做最後開俥投料，聚丙烯（PP）廠也於今年4月底進料，首批PP產品順利產出，陸續送交客戶品質認證，已得到相當滿意的回饋及肯定。

泉州國亨年產能可達66萬噸丙烯及45萬噸高值化PP，未來計劃投入聚丙烯高端複合材，跨足醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，商轉後市場前景可期。

國喬表示，泉州國亨的設立，代表公司跨足以丙烯為核心的「碳三產業鏈」新里程碑。丙烯系列產品應用廣泛，製造過程也對環境更友善。此外，不只泉州國亨往下延伸，園區也有不少重量級的下游廠商陸續試車投產，碳三產業鏈聚落已然形成。

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