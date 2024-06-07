信義房屋暖心陪伴 助買家處理漏水

買新屋才歡喜入住就發現廁所漏水，卻因為家中因素無法馬上處理，擔憂房屋仲介提供的保固服務過期，該怎麼辦？信義房屋汐止康寧店專案經理吳俊諺回憶起先前的一個案例表示，漏水狀況只要符合信義房屋的保固條款規定，交屋6個月內發現漏水問題，均可獲得保固修護。

吳俊諺說，因買方媳婦當時為懷孕期間，無法立即動工修繕，情況特殊下，信義房屋為保障客戶權益，便將保固措施以專案執行，由信義房屋特約廠商到場進行估價，再將買方得申請修繕之權利予以保留，待買方媳婦順利生產後，由買方委託修繕及裝潢廠商一併處理，避免懷孕期間施工影響母子健康。

吳俊諺指出，買方感激地表示，信義房屋不僅擁有專業的修繕團隊資源，更展現了對客戶的關懷和體貼，這種「通人情」的服務讓他十分感動。

早在1992年，信義房屋首創漏水保固修護服務，自推出以來不斷充實和完善。根據現行保固內容，凡透過信義房屋全台各分店簽約購屋的買方，只要購買屋齡在30年內，並在交屋日起算6個月內發現房屋主建物的內外牆、天花板等位置出現滲漏水問題，信義房屋將提供每次修繕費用最高補貼30萬元，且在保固期內可以多次申請，總額沒有上限。

吳俊諺回顧買方當初選擇信義房屋協助購屋，正是因為信任信義房屋專業與口碑，以及完善的售後服務與保固，讓買方一家不再為漏水問題煩惱。

信義房屋的用心和專業，不僅體現在漏水保固服務上，更體現在「一路陪伴客戶的服務態度」上。相比其他同業的服務保障多是「請買方先向賣方主張或訴訟」，信義房屋的服務保障則強調「解決買賣方發現房屋有問題的急迫心情，成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」，秉持「公司無疏失，客戶有損失，我們陪伴到底」的精神，優先幫買方解決房屋問題，強化「全程陪伴、全心守護」。

信義房屋創立40多年，是擁有73億元資本額的上市公司，遇到客戶房屋需啟動服務保障時，相比其他加盟店或小資本的仲介，信義房屋更有能力處理問題，重視品牌聲譽，不會逃避責任。此外，信義房屋全台直營，總公司有強大的客戶服務團隊，不僅有豐富的處理經驗，分店的同仁與店長都可以提供服務。每一件案子皆會立案，從立案追蹤到結案，確保客戶發生問題時不會求助無門。

信義房屋不僅提供漏水保固服務，還有履約保證價金信託制度、高氯離子瑕疵保障制度、高輻射建物保障制度，構成了「四大保障」。此外，為更全面照顧消費者權益，信義房屋還推出了凶宅安心保障服務和蟲蛀保障專案。自創立以來，信義房屋始終秉持「先義後利」的原則，致力於讓消費者安心成家。

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