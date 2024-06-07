詐騙新手法 台塑法務室：未主動發郵件、勿上當受騙
詐騙手法不斷翻新，近來又有假冒企業發送電子郵件聲稱「版權侵害」要求刪除未經授權使用影片、圖片等新手法，民眾點擊附檔或連結，個資因此遭到盜用。台塑企業法務室發布聲明，提醒民眾不要受騙上當。
台塑企業法務指出，近日有不肖份子，冒用公司法務室名義發送詐騙電子郵件。凡冒用名義者，本企業將依法追究民、刑事責任，絕不寬貸。
台塑法務強調，台塑企業法務室不會主動發送電子郵件予合作廠商或一般民眾，請各界賢達切莫上當受騙。
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